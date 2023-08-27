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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - Утрехт
Зволле - Утрехт: обзор матча 27 августа 2023
Зволле
27.08.2023, воскресенье, 13:15
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
1 : 0
Завершен
Утрехт
69'
Ф. Дрейф (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зволле - Утрехт
Замена
Б. ван Хинтум
️️️️
Ю. Намли
90'
+2
84'
Желтая карточка
Н. Виргевер
Замена
А. Гарсия МакНалти
️️️️
Л. Чиборра
79'
78'
Замена
А. Декотт
️️️️
З. Лабиад
78'
Замена
Б. Рамселар
️️️️
М. Азаркан
Желтая карточка
Д. ван ден Берг
76'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Дрейф
69'
65'
Замена
О. Ромени
️️️️
И. Лидберг
65'
Замена
О. Фрауло
️️️️
Д. Боздоган
Замена
Н. Серрано
️️️️
E. Reijnders
61'
Замена
О. Веланас
️️️️
Л. Ти
61'
48'
Желтая карточка
М. Сентьенс
46'
Замена
Р. Фламинго
️️️️
Й. Торнстра
Желтая карточка
Т. Лам
39'
34'
Желтая карточка
М. Азаркан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
3
Томас Лам
ЦЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
7
Юнес Намли
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
2
Bram Van Polen
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
9
Ферди Дрейф
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
17
Маруан Азаркан
ПВ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Зволле
41
Duke Verduin
ВР
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
16
Divaio Bobson
ЦП
34
Ник Фихтингер
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
ЦФ
22
Дайиро Хирино
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Утрехт
33
Кевин Гаделла
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
6
Райан Фламинго
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
24
Ивар Йеннер
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
9
Антони Декотт
ЦФ
2-3-5
1
3
Лам
4
Керстен
25
Чиборра
10
Бурместер
7
Намли
9
Ти
23
34
ван ден Берг
9
Дрейф
2
4-1-2-2-1
1
Баркас
2
Клайбер
24
Виргевер
3
ван дер Хоорн
34
Эль-Каруани
21
Торнстра
70
Боздоган
20
Сентьенс
17
Азаркан
52
Лабиад
3
Лидберг
25
Чиборра
3
Гарсия МакНалти
3
Гарсия МакНалти
25
Чиборра
7
Намли
5
ван Хинтум
5
ван Хинтум
7
Намли
23
22
Серрано
22
Серрано
23
9
Ти
18
Веланас
18
Веланас
9
Ти
21
Торнстра
6
Фламинго
6
Фламинго
21
Торнстра
70
Боздоган
29
Фрауло
29
Фрауло
70
Боздоган
17
Азаркан
23
Рамселар
23
Рамселар
17
Азаркан
3
Лидберг
10
Ромени
10
Ромени
3
Лидберг
52
Лабиад
9
Декотт
9
Декотт
52
Лабиад
Остались в запасе
Зволле
Утрехт
41
Duke Verduin
ВР
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
16
Divaio Bobson
ЦП
34
Ник Фихтингер
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
22
Дайиро Хирино
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
33
Кевин Гаделла
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
24
Ивар Йеннер
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
41
Duke Verduin
ВР
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
16
Divaio Bobson
ЦП
34
Ник Фихтингер
ЦП
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
22
Дайиро Хирино
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Остались в запасе
33
Кевин Гаделла
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
24
Ивар Йеннер
ЦП
Главный тренер
Джонни Янсен
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Зволле - Утрехт
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
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