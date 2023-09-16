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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Утрехт
Хераклес - Утрехт: обзор матча 16 сентября 2023
Хераклес
16.09.2023, суббота, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
1 : 3
Завершен
Утрехт
63'
А. Нанкиши
5'
О. Ромени
45+5'
В. Йенсен
90+4'
Н. Бакборд (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хераклес - Утрехт
90'
+6
Замена
И. Лидберг
️️️️
М. Сентьенс
90'
+4
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Н. Бакборд
Замена
A. Satriano
️️️️
Б. Де Керсмакер
90'
+2
Замена
Р. Роскен
️️️️
Й. Виллемс
90'
+2
89'
Желтая карточка
В. Баркас
84'
Замена
З. Икбал
️️️️
О. Фрауло
84'
Замена
Й. Торнстра
️️️️
В. Йенсен
74'
Замена
У. Новоа
️️️️
О. Буссаид
74'
Замена
З. Лабиад
️️️️
О. Ромени
Желтая карточка
M. Vejinović
73'
ГОЛ! 1:2!
А. Нанкиши
63'
Желтая карточка
Й. Виллемс
60'
59'
Желтая карточка
О. Фрауло
Замена
M. Vejinović
️️️️
А. Уахим
57'
Замена
Т. Брунс
️️️️
М. Энгельс
46'
Замена
А. Нанкиши
️️️️
B. Limbombe
46'
45'
+5
ГОЛ! 0:2!
В. Йенсен
Пас отдал
О. Фрауло
34'
Желтая карточка
Д. Боздоган
Желтая карточка
B. Limbombe
25'
5'
ГОЛ! 0:1!
О. Ромени
Пас отдал
М. Сентьенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
8
Анас Уахим
АП
2
Навайо Бакборд
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
35
Bryan Limbombe
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
70
Джан Боздоган
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
10
Оле Ромени
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
35
Stijn Bultman
ЦЗ
17
Абденего Нанкиши
ЦП
32
Сэм Схеперман
ЦП
31
Antonio Satriano
ЦФ
20
Diego van Oorschot
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
10
Томас Брунс
ЦФ
3
Яннес Викхофф
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Утрехт
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
32
Yannick Leliendal
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
14
Зидан Икбал
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
12
Уго Новоа
ПВ
9
Антони Декотт
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
3-1-2-4
1
15
Виллемс
4
Сонненберг
4
Хогма
6
Де Керсмакер
7
Ханссон
8
Уахим
2
Бакборд
8
Энгельс
35
30
Санко
4-4-1-1
1
Баркас
6
Фламинго
2
ван дер Маарел
5
тер Авест
34
Эль-Каруани
29
Фрауло
55
Йенсен
20
Сентьенс
70
Боздоган
49
Буссаид
10
Ромени
35
17
Нанкиши
17
Нанкиши
35
6
Де Керсмакер
31
31
6
Де Керсмакер
8
Уахим
18
18
8
Уахим
8
Энгельс
10
Брунс
10
Брунс
8
Энгельс
15
Виллемс
12
Роскен
12
Роскен
15
Виллемс
55
Йенсен
21
Торнстра
21
Торнстра
55
Йенсен
29
Фрауло
14
Икбал
14
Икбал
29
Фрауло
10
Ромени
52
Лабиад
52
Лабиад
10
Ромени
49
Буссаид
12
Новоа
12
Новоа
49
Буссаид
20
Сентьенс
3
Лидберг
3
Лидберг
20
Сентьенс
Остались в запасе
Хераклес
Утрехт
1
Фабиан де Кейзер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
35
Stijn Bultman
ЦЗ
32
Сэм Схеперман
ЦП
20
Diego van Oorschot
ЦФ
3
Яннес Викхофф
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
32
Yannick Leliendal
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
1
Фабиан де Кейзер
ВР
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
35
Stijn Bultman
ЦЗ
32
Сэм Схеперман
ЦП
20
Diego van Oorschot
ЦФ
3
Яннес Викхофф
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
93
Модибо Саньян
ЦЗ
32
Yannick Leliendal
ЦЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
9
Антони Декотт
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Хераклес - Утрехт
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
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