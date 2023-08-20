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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Херенвен
Утрехт - Херенвен: обзор матча 20 августа 2023
Утрехт
20.08.2023, воскресенье, 13:15
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
0 : 2
Завершен
Херенвен
69'
О. Сахрауи
90+1'
Д. Карлсбакк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Херенвен
90'
+1
ГОЛ! 0:2!
Д. Карлсбакк
Пас отдал
M. Witteveen
Замена
О. Ромени
️️️️
Х. тер Авест
79'
Замена
И. Лидберг
️️️️
В. Йенсен
79'
Замена
Ш. Клайбер
️️️️
М. Сентьенс
79'
79'
Замена
M. Witteveen
️️️️
Ч. Наннели
78'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
О. Сахрауи
78'
Замена
Ч. Уэбстер
️️️️
Х. Али
78'
Замена
О. Бреуде
️️️️
Й. Николаеску
73'
Замена
Д. Халл
️️️️
С. ван Оттеле
69'
ГОЛ! 0:1!
О. Сахрауи
Замена
Б. Рамселар
️️️️
М. Азаркан
66'
45'
+1
Желтая карточка
С. ван Оттеле
Замена
Н. Виргевер
️️️️
М. Саньян
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
8
Анас Тахири
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
98
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Утрехт
16
Калвин Ратси
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
23
Барт Рамселар
ЦП
24
Ивар Йеннер
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
3
Исак Лидберг
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
Херенвен
1
Bernt Klaverboer
ВР
42
Roan van der Plaat
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
8
Чарли Уэбстер
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
45
Оливер Бреуде
ЦП
25
Melle Witteveen
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Баркас
34
Эль-Каруани
3
ван дер Хоорн
93
Саньян
5
тер Авест
21
Торнстра
70
Боздоган
55
Йенсен
20
Сентьенс
17
Азаркан
9
Дувикас
3-3-3-1
44
Нопперт
15
Али
6
ван Оттеле
4
Бохневич
8
Тахири
19
Хайе
10
Ольссон
7
Наннели
27
Келерт
11
Сахрауи
98
Николаеску
93
Саньян
24
Виргевер
24
Виргевер
93
Саньян
20
Сентьенс
2
Клайбер
2
Клайбер
20
Сентьенс
17
Азаркан
23
Рамселар
23
Рамселар
17
Азаркан
55
Йенсен
3
Лидберг
3
Лидберг
55
Йенсен
5
тер Авест
10
Ромени
10
Ромени
5
тер Авест
6
ван Оттеле
12
Халл
12
Халл
6
ван Оттеле
15
Али
8
Уэбстер
8
Уэбстер
15
Али
98
Николаеску
45
Бреуде
45
Бреуде
98
Николаеску
7
Наннели
25
25
7
Наннели
11
Сахрауи
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
11
Сахрауи
Остались в запасе
Утрехт
Херенвен
16
Калвин Ратси
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
24
Ивар Йеннер
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
1
Bernt Klaverboer
ВР
42
Roan van der Plaat
ЦЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
16
Калвин Ратси
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
24
Ивар Йеннер
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
Остались в запасе
1
Bernt Klaverboer
ВР
42
Roan van der Plaat
ЦЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Утрехт - Херенвен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
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