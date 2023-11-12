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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Экселсиор
Утрехт - Экселсиор: обзор матча 12 ноября 2023
Утрехт
12.11.2023, воскресенье, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
2 : 2
Завершен
Экселсиор
70'
Д. Боздоган
90+2'
М. Саньян
53'
К. Дриух
62'
Л. Лабру
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Экселсиор
Желтая карточка
М. Саньян
90'
+3
ГОЛ! 2:2!
М. Саньян
Пас отдал
Д. Боздоган
90'
+2
90'
+1
Замена
Д. Санчес-Фернандес
️️️️
К. Дриух
83'
Желтая карточка
Ю. Бас
75'
Замена
М. Бенита
️️️️
Т. Пэррот
75'
Замена
Н. Науйокс
️️️️
К. Фитц-Джим
75'
Замена
Н. Аграфиотис
️️️️
Л. Лабру
ГОЛ! 1:2!
Д. Боздоган
Пас отдал
Б. Рамселар
70'
Замена
О. Буссаид
️️️️
Й. Торнстра
66'
Замена
Б. Рамселар
️️️️
М. Азаркан
66'
Замена
М. Сентьенс
️️️️
Т. Бут
66'
62'
ГОЛ! 0:2!
Л. Лабру
Пас отдал
Т. Пэррот
53'
ГОЛ! 0:1!
К. Дриух
Пас отдал
А. Загре
Замена
С. Эль-Каруани
️️️️
Y. Leliendal
46'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
М. ван дер Хоорн
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
32
Yannick Leliendal
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
(К)
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
29
Оскар Фрауло
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
(К)
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
4
Casper Widell
ЦЗ
16
Свен Ньюпорт
ЦЗ
6
Юлиан Бас
ЛВ
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
14
Сиссе Сандра
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
19
Трой Пэррот
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Утрехт
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
55
Виктор Йенсен
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
12
Уго Новоа
ПВ
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
10
Ноа Науйокс
АП
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
93
Richie Omorowa
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Баркас
32
3
ван дер Хоорн
93
Саньян
6
Фламинго
21
Торнстра
5
тер Авест
29
Фрауло
18
Бут
17
Азаркан
3
Лидберг
4-1-3-2
1
ван Гассел
2
Хореманс
4
16
Ньюпорт
92
Загре
21
Фитц-Джим
24
Дриух
14
Сандра
6
Бас
7
Лабру
19
Пэррот
32
34
Эль-Каруани
34
Эль-Каруани
32
3
ван дер Хоорн
70
Боздоган
70
Боздоган
3
ван дер Хоорн
18
Бут
20
Сентьенс
20
Сентьенс
18
Бут
17
Азаркан
23
Рамселар
23
Рамселар
17
Азаркан
21
Торнстра
49
Буссаид
49
Буссаид
21
Торнстра
19
Пэррот
2
Бенита
2
Бенита
19
Пэррот
21
Фитц-Джим
10
Науйокс
10
Науйокс
21
Фитц-Джим
24
Дриух
30
Санчес-Фернандес
30
Санчес-Фернандес
24
Дриух
7
Лабру
25
Аграфиотис
25
Аграфиотис
7
Лабру
Остались в запасе
Утрехт
Экселсиор
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
55
Виктор Йенсен
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
12
Уго Новоа
ПВ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
18
Норберт Алблас
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
93
Richie Omorowa
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
55
Виктор Йенсен
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
12
Уго Новоа
ПВ
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
93
Richie Omorowa
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Статистика матча Утрехт - Экселсиор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Главный судья:
Marc Nagtegaal, Netherlands
Стадион:
Stadion Galgenwaard, Utrecht
Новости команд
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Утрехт
Экселсиор
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
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Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
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«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
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«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
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«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
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Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
24 октября
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«НЕК» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
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