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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Фейеноорд
Утрехт - Фейеноорд: обзор матча 03 сентября 2023
Утрехт
03.09.2023, воскресенье, 13:15
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
1 : 5
Завершен
Фейеноорд
19'
Р. Фламинго
8'
С. Хименес
28'
К. Стенгс
46'
С. Хименес
71'
А. Уэда
90+3'
Я. Минте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Фейеноорд
90'
+3
ГОЛ! 1:5!
Я. Минте
Пас отдал
О. Лингр
Замена
М. ван дер Маарел
️️️️
М. Саньян
85'
85'
Замена
Р. Зерруки
️️️️
К. Тимбер
85'
Замена
О. Лингр
️️️️
К. Стенгс
Замена
В. Йенсен
️️️️
Й. Торнстра
77'
Замена
О. Фрауло
️️️️
Р. Фламинго
77'
73'
Замена
Б. Ньивкоп
️️️️
Г. Траунер
71'
ГОЛ! 1:4!
А. Уэда
Пас отдал
К. Стенгс
Замена
Б. Рамселар
️️️️
М. Азаркан
64'
Замена
О. Ромени
️️️️
И. Лидберг
64'
Желтая карточка
Й. Торнстра
57'
55'
Замена
Я. Минте
️️️️
И. Пайшао
55'
Замена
А. Уэда
️️️️
С. Хименес
46'
ГОЛ! 1:3!
С. Хименес
28'
ГОЛ! 1:2!
К. Стенгс
Пас отдал
Л. Иванушец
ГОЛ! 1:1!
Р. Фламинго
Пас отдал
И. Лидберг
19'
8'
ГОЛ! 0:1!
С. Хименес
Пас отдал
Д. Ганцко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
20
Матс Сентьенс
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
14
Калвин Стенгс
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Утрехт
16
Калвин Ратси
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
29
Оскар Фрауло
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
10
Оле Ромени
ЦФ
Фейеноорд
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
3
Томас Белен
ЦП
32
Ондржей Лингр
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
8
Дживай Захиэль
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
11
Янкуба Минте
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
44
Лео Сауэр
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Баркас
3
ван дер Хоорн
93
Саньян
6
Фламинго
34
Эль-Каруани
21
Торнстра
5
тер Авест
20
Сентьенс
70
Боздоган
17
Азаркан
3
Лидберг
4-2-3-1
1
Велленройтер
2
Гертрейда
18
Траунер
17
Ганцко
3
Хартман
27
Виффер
23
Тимбер
14
Стенгс
17
Иванушец
14
Пайшао
29
Хименес
93
Саньян
2
ван дер Маарел
2
ван дер Маарел
93
Саньян
6
Фламинго
29
Фрауло
29
Фрауло
6
Фламинго
17
Азаркан
23
Рамселар
23
Рамселар
17
Азаркан
21
Торнстра
55
Йенсен
55
Йенсен
21
Торнстра
3
Лидберг
10
Ромени
10
Ромени
3
Лидберг
14
Стенгс
32
Лингр
32
Лингр
14
Стенгс
18
Траунер
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
18
Траунер
23
Тимбер
6
Зерруки
6
Зерруки
23
Тимбер
14
Пайшао
11
Минте
11
Минте
14
Пайшао
29
Хименес
18
Уэда
18
Уэда
29
Хименес
Остались в запасе
Утрехт
Фейеноорд
16
Калвин Ратси
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
49
Отман Буссаид
ЛВ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
3
Томас Белен
ЦП
8
Дживай Захиэль
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
44
Лео Сауэр
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
16
Калвин Ратси
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
24
Ник Виргевер
ЦЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
49
Отман Буссаид
ЛВ
Остались в запасе
31
Константинос Лампру
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
20
Томас ван дер Белт
ОП
3
Томас Белен
ЦП
8
Дживай Захиэль
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
44
Лео Сауэр
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Утрехт - Фейеноорд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
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