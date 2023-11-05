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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Твенте
Утрехт - Твенте: обзор матча 05 ноября 2023
Утрехт
05.11.2023, воскресенье, 14:15
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
1 : 1
Завершен
Твенте
23'
О. Фрауло
31'
С. Стейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Твенте
Замена
З. Лабиад
️️️️
М. Азаркан
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
М. Хилгерс
Замена
У. Новоа
️️️️
Х. тер Авест
73'
71'
Замена
К. Эйтинг
️️️️
С. Стейн
66'
Вторая желтая
М. Садилек
62'
Замена
Ю. Регер
️️️️
Д. Ротс
62'
Замена
М. ван Берген
️️️️
А. Сампстед
62'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
М. Угальде
Замена
В. Йенсен
️️️️
Й. Торнстра
61'
Замена
Б. Рамселар
️️️️
Т. Бут
61'
45'
+5
Желтая карточка
М. Садилек
45'
+2
Желтая карточка
М. Угальде
Желтая карточка
М. Азаркан
41'
Желтая карточка
М. ван дер Хоорн
35'
31'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
С. Стейн
Желтая карточка
Р. Фламинго
30'
ГОЛ! 1:0!
О. Фрауло
Пас отдал
И. Лидберг
23'
19'
Замена
А. Ван Хоренбек
️️️️
Р. Преппер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
(К)
ЦЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
32
Yannick Leliendal
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
18
Тэйлор Бут
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
(К)
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Утрехт
16
Калвин Ратси
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
12
Уго Новоа
ПВ
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
10
Younes Taha
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Баркас
93
Саньян
32
6
Фламинго
3
ван дер Хоорн
21
Торнстра
5
тер Авест
18
Бут
29
Фрауло
17
Азаркан
3
Лидберг
4-2-3-1
1
Уннершталь
2
Сампстед
2
Хилгерс
3
Преппер
5
Смал
6
Киоло
23
Садилек
11
Ротс
14
Стейн
14
Влап
9
Угальде
18
Бут
23
Рамселар
23
Рамселар
18
Бут
21
Торнстра
55
Йенсен
55
Йенсен
21
Торнстра
17
Азаркан
52
Лабиад
52
Лабиад
17
Азаркан
5
тер Авест
12
Новоа
12
Новоа
5
тер Авест
14
Стейн
6
Эйтинг
6
Эйтинг
14
Стейн
11
Ротс
44
Регер
44
Регер
11
Ротс
9
Угальде
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
9
Угальде
2
Сампстед
7
ван Берген
7
ван Берген
2
Сампстед
3
Преппер
5
Ван Хоренбек
5
Ван Хоренбек
3
Преппер
Остались в запасе
Утрехт
Твенте
16
Калвин Ратси
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
10
Younes Taha
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
16
Калвин Ратси
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
24
Ник Виргевер
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
20
Матс Сентьенс
ЦП
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
10
Younes Taha
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча Утрехт - Твенте
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Сердар Гезюбююк
(Харлем)
Стадион:
Stadion Galgenwaard, Utrecht
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