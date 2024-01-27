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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Экселсиор - Утрехт
Экселсиор - Утрехт: обзор матча 27 января 2024
Экселсиор
27.01.2024, суббота, 23:00
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
1 : 1
Завершен
Утрехт
65'
С. Хореманс
63'
Й. Торнстра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Экселсиор - Утрехт
80'
Замена
Д. Боздоган
️️️️
Р. Фламинго
80'
Замена
В. Йенсен
️️️️
Й. Торнстра
Замена
С. Сандра
️️️️
Н. Науйокс
66'
Замена
O. Uddenäs
️️️️
Д. Санчес-Фернандес
66'
66'
Замена
О. Ромени
️️️️
Т. Бут
ГОЛ! 1:1!
С. Хореманс
Пас отдал
К. Дриух
65'
63'
ГОЛ! 0:1!
Й. Торнстра
Замена
К. Пири
️️️️
А. Загре
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Экселсиор
1
Стейн ван Гассел
(К)
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
2
Сиб Хореманс
ЦЗ
4
Casper Widell
ЦЗ
32
Редуан Эль-Яакуби
ЦЗ
30
Деренсили Санчес-Фернандес
ЛВ
6
Юлиан Бас
ЛВ
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Ноа Науйокс
АП
24
Куаиб Дриух
ПВ
19
Трой Пэррот
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
24
Ник Виргевер
(К)
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
29
Оскар Фрауло
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Экселсиор
18
Норберт Алблас
ВР
3
Кик Пири
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
14
Сиссе Сандра
АП
10
Oscar Uddenäs
ЦФ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
93
Richie Omorowa
ЦФ
Утрехт
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
33
Кевин Гаделла
ВР
29
Тим Хандверкер
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
55
Виктор Йенсен
ЦП
70
Джан Боздоган
ЦП
4
Сайлас Андерсен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
15
Jesse van de Haar
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
4-1-3-2
1
ван Гассел
92
Загре
4
32
Эль-Яакуби
2
Хореманс
24
Гаудмейн
6
Бас
10
Науйокс
24
Дриух
19
Пэррот
30
Санчес-Фернандес
3-3-2-1-1
1
Баркас
3
ван дер Хоорн
5
тер Авест
6
Фламинго
24
Виргевер
21
Торнстра
34
Эль-Каруани
29
Фрауло
18
Бут
49
Буссаид
29
Ламмерс
92
Загре
3
Пири
3
Пири
92
Загре
10
Науйокс
14
Сандра
14
Сандра
10
Науйокс
30
Санчес-Фернандес
10
10
30
Санчес-Фернандес
21
Торнстра
55
Йенсен
55
Йенсен
21
Торнстра
6
Фламинго
70
Боздоган
70
Боздоган
6
Фламинго
18
Бут
10
Ромени
10
Ромени
18
Бут
Остались в запасе
Экселсиор
Утрехт
18
Норберт Алблас
ВР
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
93
Richie Omorowa
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
33
Кевин Гаделла
ВР
29
Тим Хандверкер
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Сайлас Андерсен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
15
Jesse van de Haar
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
18
Норберт Алблас
ВР
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
25
Николас Аграфиотис
ЦФ
93
Richie Omorowa
ЦФ
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
33
Кевин Гаделла
ВР
29
Тим Хандверкер
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Сайлас Андерсен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
15
Jesse van de Haar
ЦФ
Главный тренер
Маринус Дейкхейзен
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Экселсиор - Утрехт
Всего ударов по воротам
9
16
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
5
8
Нарушения
3
5
Офсайды
2
1
Количество передач
458
415
Сейвы
2
4
Точность передач %
75
78
Удары мимо ворот
3
10
Блокированные удары
1
3
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
0.55
1.49
Матчи команд
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Экселсиор
- : -
28.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Главный судья:
Пол Ван Букел
(Вирлингсбек)
Стадион:
Ваудестейн
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6 ноября
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6 ноября
Эредивизи: шансы «Фортуны Ситтард» и «Эксельсиора» на победу в матче 10-го тура
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«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
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17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
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