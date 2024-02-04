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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Волендам
Утрехт - Волендам: обзор матча 04 февраля 2024
Утрехт
04.02.2024, воскресенье, 16:30
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
4 : 2
Завершен
Волендам
38'
Т. Бут
45'
Н. Виргевер
57'
Т. Бут
84'
Т. Бут
9'
Z. Booth
54'
Д. Флинт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Волендам
Замена
Н. Вестерлунд
️️️️
Х. тер Авест
89'
Замена
О. Ромени
️️️️
Т. Бут
89'
ГОЛ! 4:2!
Т. Бут
Пас отдал
В. Йенсен
84'
80'
Замена
Г. Куоль
️️️️
Z. Booth
80'
Замена
Р. Маулун
️️️️
К. Твигт
80'
Замена
D. Johnson
️️️️
Д. Кокс
Замена
В. Йенсен
️️️️
Й. Торнстра
75'
68'
Замена
Вивальду
️️️️
Д. Мирани
ГОЛ! 3:2!
Т. Бут
Пас отдал
Й. Торнстра
57'
54'
ГОЛ! 2:2!
Д. Флинт
50'
Желтая карточка
Д. Флинт
Замена
Д. Боздоган
️️️️
О. Фрауло
46'
Замена
З. Икбал
️️️️
М. ван дер Хоорн
46'
ГОЛ! 2:1!
Н. Виргевер
Пас отдал
Й. Торнстра
45'
Желтая карточка
М. ван дер Хоорн
38'
ГОЛ! 1:1!
Т. Бут
Пас отдал
С. Ламмерс
38'
Желтая карточка
О. Буссаид
35'
30'
Замена
Д. Флинт
️️️️
А. Гессан
9'
ГОЛ! 0:1!
Z. Booth
Пас отдал
Б. Улд-Чих
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
24
Ник Виргевер
(К)
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
21
Йенс Торнстра
ОП
29
Оскар Фрауло
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Волендам
1
Мио Бакхаус
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
4
Дамон Мирани
(К)
ЦЗ
44
Аксель Гессан
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
6
Калвин Твигт
ЦП
8
Milan de Haan
ЦП
18
Luke Le Roux
ЦП
23
Zach Booth
ЦП
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Утрехт
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
29
Тим Хандверкер
ЛЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
10
Оле Ромени
ЦФ
15
Jesse van de Haar
ЦФ
19
J. Okkels
ЦФ
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
3
Джош Флинт
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
10
Робин Маулун
ЦП
36
Mika van der Horst
ЦП
48
Bram van de Wiel
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
79
Darius Johnson
ЦФ
9
Вивальду
ЦФ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
3-3-2-1-1
1
Баркас
6
Фламинго
3
ван дер Хоорн
24
Виргевер
34
Эль-Каруани
21
Торнстра
5
тер Авест
29
Фрауло
18
Бут
49
Буссаид
29
Ламмерс
3-2-4-1
1
Бакхаус
4
Мирани
44
Гессан
2
Буур
5
Бенамар
27
Кокс
8
18
23
6
Твигт
77
Улд-Чих
5
тер Авест
23
Вестерлунд
23
Вестерлунд
5
тер Авест
29
Фрауло
70
Боздоган
70
Боздоган
29
Фрауло
3
ван дер Хоорн
14
Икбал
14
Икбал
3
ван дер Хоорн
21
Торнстра
55
Йенсен
55
Йенсен
21
Торнстра
18
Бут
10
Ромени
10
Ромени
18
Бут
44
Гессан
3
Флинт
3
Флинт
44
Гессан
6
Твигт
10
Маулун
10
Маулун
6
Твигт
23
36
Куоль
36
Куоль
23
27
Кокс
79
79
27
Кокс
4
Мирани
9
Вивальду
9
Вивальду
4
Мирани
Остались в запасе
Утрехт
Волендам
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
29
Тим Хандверкер
ЛЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
52
Закария Лабиад
АП
15
Jesse van de Haar
ЦФ
19
J. Okkels
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
36
Mika van der Horst
ЦП
48
Bram van de Wiel
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
1
Тиймен Ниджуис
ВР
29
Тим Хандверкер
ЛЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
52
Закария Лабиад
АП
15
Jesse van de Haar
ЦФ
19
J. Okkels
ЦФ
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
36
Mika van der Horst
ЦП
48
Bram van de Wiel
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Вим Йонк
Статистика матча Утрехт - Волендам
2
1
Всего ударов по воротам
24
5
Удары в створ
10
3
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
9
2
Нарушения
10
9
Офсайды
3
1
Количество передач
562
258
Сейвы
1
6
Точность передач %
86
66
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
20
5
Удары из-за пределов штрафной
4
0
xG (ожидаемые голы)
2.15
1.15
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Информация о матче
Главный судья:
Аллард Линдхут
Стадион:
Stadion Galgenwaard, Utrecht
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