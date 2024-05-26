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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Гоу Эхед Иглс
Утрехт - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 26 мая 2024
Утрехт
26.05.2024, воскресенье, 19:00
Нидерланды. Эредивизие, Финал за место в ЛК
1 : 2
Завершен
Гоу Эхед Иглс
31'
Н. Виргевер
90+1'
Н. Виргевер (АГ)
117'
Й. Крамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Утрехт - Гоу Эхед Иглс
120'
+6
Желтая карточка
F. Stokkers
Замена
О. Ромени
️️️️
Х. тер Авест
120'
120'
Замена
Д. Амофа
️️️️
В. Эдвардсен
Желтая карточка
С. Эль-Каруани
117'
117'
ГОЛ! 1:2!
Й. Крамер
Пас отдал
Ф. Ромменс
114'
Желтая карточка
Б. Тибо
98'
Замена
Д. Джеймс
️️️️
Б. Адеканье
90'
+4
Желтая карточка
Й. Крамер
90'
+1
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Н. Виргевер
Замена
И. Лидберг
️️️️
О. Буссаид
90'
Замена
М. ван дер Маарел
️️️️
Д. Боздоган
90'
87'
Желтая карточка
Ж. де Ланж
Красная карточка
О. Фрауло
86'
84'
Замена
Б. Тибо
️️️️
Я. Бреум
Замена
В. Йенсен
️️️️
Й. Торнстра
76'
67'
Замена
F. Stokkers
️️️️
Г. Наубер
Замена
Н. Вестерлунд
️️️️
Т. Бут
65'
Желтая карточка
Н. Виргевер
44'
37'
Желтая карточка
В. Эдвардсен
ГОЛ! 1:0!
Н. Виргевер
31'
Желтая карточка
Т. Бут
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Василиос Баркас
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
6
Райан Фламинго
ЦЗ
24
Ник Виргевер
(К)
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
18
Йенс Торнстра
ОП
70
Джан Боздоган
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
18
Тэйлор Бут
ЦП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
3
Геррит Наубер
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
5
Бас Куйперс
(К)
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
88
Филипп Ромменс
АП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Утрехт
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
44
Joshua Mukeh
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
55
Виктор Йенсен
ЦП
14
Зидан Икбал
ЦП
4
Сайлас Андерсен
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
10
Оле Ромени
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
19
J. Okkels
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
23
Батен Тибо
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Баркас
34
Эль-Каруани
6
Фламинго
24
Виргевер
5
тер Авест
18
Торнстра
70
Боздоган
29
Фрауло
18
Бут
49
Буссаид
29
Ламмерс
4-2-4
12
де Ланж
20
Дейл
4
Крамер
5
Куйперс
3
Наубер
88
Ромменс
10
Бреум
16
Эдвардсен
8
Линтхорст
10
Тенгстедт
11
Адеканье
70
Боздоган
2
ван дер Маарел
2
ван дер Маарел
70
Боздоган
18
Бут
23
Вестерлунд
23
Вестерлунд
18
Бут
18
Торнстра
55
Йенсен
55
Йенсен
18
Торнстра
5
тер Авест
10
Ромени
10
Ромени
5
тер Авест
49
Буссаид
3
Лидберг
3
Лидберг
49
Буссаид
11
Адеканье
5
Джеймс
5
Джеймс
11
Адеканье
16
Эдвардсен
6
Амофа
6
Амофа
16
Эдвардсен
10
Бреум
23
Тибо
23
Тибо
10
Бреум
3
Наубер
27
27
3
Наубер
Остались в запасе
Утрехт
Гоу Эхед Иглс
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
44
Joshua Mukeh
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
4
Сайлас Андерсен
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
19
J. Okkels
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
44
Joshua Mukeh
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
14
Зидан Икбал
ЦП
4
Сайлас Андерсен
ЦП
17
Маруан Азаркан
ПВ
19
J. Okkels
ЦФ
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Утрехт - Гоу Эхед Иглс
3
1
5
Всего ударов по воротам
22
31
Удары в створ
8
9
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Угловые удары
11
7
Нарушения
11
14
Офсайды
2
0
Количество передач
465
686
Сейвы
8
7
Точность передач %
71
80
Удары мимо ворот
9
11
Блокированные удары
5
11
Удары из пределов штрафной
17
15
Удары из-за пределов штрафной
5
16
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Гоу Эхед Иглс
- : -
06.12.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
4 : 0
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Информация о матче
Главный судья:
Аллард Линдхут
Стадион:
Stadion Galgenwaard, Utrecht
Новости команд
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Утрехт
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Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
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Эредивизи: шансы «Гоу Эхед Иглс» и «Телстара» на победу в матче 10-го тура
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17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«НЕК» – «Гоу Эхед Иглс»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Твенте» – «Утрехт»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Фейеноорд» – «Утрехт»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
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6 ноября
Эредивизи: шансы «Гоу Эхед Иглс» и «Телстара» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«НЕК» – «Гоу Эхед Иглс»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
22 августа
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