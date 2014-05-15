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Александр Малыгин
Статистика
Александр Малыгин - статистика
Завершил карьеру
27 ноября 1979 (46)
#6 | Защитник
189 см | 82 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2013/2014
Россия. ФНЛ 2013/2014
Россия. ФНЛ 2012/2013
Россия. ФНЛ 2011/2012
Чемпионат Украины 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2002
Чемпионат России 2001
Чемпионат России 2000
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ротор
17
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. ФНЛ, 38 тур
Ротор
1 : 0
15.05.2014
Енисей
1' - 90'
30'
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
2 : 2
11.05.2014
Ротор
90' - 90'
Россия. ФНЛ, 36 тур
Ротор
3 : 1
05.05.2014
Сочи
75' - 90'
Россия. ФНЛ, 35 тур
Мордовия
2 : 0
30.04.2014
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 34 тур
Ротор
1 : 1
25.04.2014
Арсенал
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 33 тур
Торпедо
1 : 0
20.04.2014
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 30 тур
Луч
2 : 1
04.04.2014
Ротор
1' - 90'
76'
Россия. ФНЛ, 29 тур
Ротор
1 : 2
31.03.2014
Балтика
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 27 тур
Нефтехимик
2 : 1
17.03.2014
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 25 тур
Ротор
3 : 0
23.11.2013
Ангушт
62' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Уфа
3 : 2
17.11.2013
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 23 тур
Ротор
3 : 0
10.11.2013
Химик
89' - 90'
Россия. ФНЛ, 22 тур
Шинник
1 : 0
04.11.2013
Ротор
Был в запасе
Россия. ФНЛ, 21 тур
Ротор
1 : 1
27.10.2013
Оренбург
70' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Сочи
0 : 0
13.10.2013
Ротор
1' - 90'
21'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Арсенал
4 : 0
01.10.2013
Ротор
1' - 46'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Ротор
0 : 0
12.08.2013
Нефтехимик
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 7 тур
Ангушт
0 : 2
07.08.2013
Ротор
1' - 90'
49'
Россия. ФНЛ, 5 тур
Химик
1 : 0
28.07.2013
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 4 тур
Ротор
2 : 0
23.07.2013
Шинник
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 3 тур
Оренбург
0 : 0
19.07.2013
Ротор
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Ротор
1 : 2
13.07.2013
СКА-Хабаровск
1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Енисей
1 : 4
07.07.2013
Ротор
1' - 90'
55'
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