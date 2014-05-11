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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Ротор
Cибирь - Ротор: обзор матча 11 мая 2014
Cибирь
11.05.2014, воскресенье, 14:00
Россия. ФНЛ, 37 тур
2 : 2
Завершен
Ротор
15'
Е. Чеботару (П)
24'
Т. Выходил
36'
Д. Кабутов
45'
Х. Аппаев (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Ротор
90'
Замена
А. Малыгин
️️️️
Х. Аппаев
86'
Замена
В. Устинов
️️️️
А. Рылов
73'
Замена
А. Михеев
️️️️
Д. Кабутов
Замена
А. Едунов
️️️️
Е. Зиновьев
73'
71'
Замена
А. Пугин
️️️️
А. Мязин
Замена
Р. Адамов
️️️️
А. Васильев
60'
59'
Желтая карточка
Д. Книга
45'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Х. Аппаев
36'
ГОЛ! 2:1!
Д. Кабутов
Желтая карточка
Т. Выходил
33'
ГОЛ! 2:0!
Т. Выходил
24'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Е. Чеботару
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
25
Илья Трунин
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
17
Александр Васильев
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
4
Максим Астафьев
ПП
6
Нивалдо
ЦФ
Ротор
1
Денис Книга
ВР
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
9
Максим Яковлев
ЦП
7
Илья Зинин
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Cибирь
22
Евгений Пузин
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
11
Алексей Едунов
ЦП
18
Артем Дудолев
ПП
99
Владимир Азаров
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
90
Андрей Михеев
ЦП
4-5-1
25
Трунин
5
Головатенко
14
Рогочий
4
Выходил
44
Самсонов
5
Гладышев
52
Зиновьев
17
Васильев
37
Чеботару
4
Астафьев
6
Нивалдо
4-4-2
1
Книга
22
Тен
33
Ламанж
55
Гузь
70
Кабутов
10
Рылов
9
Яковлев
7
Зинин
20
Войдель
87
Мязин
14
Аппаев
52
Зиновьев
11
Едунов
11
Едунов
52
Зиновьев
17
Васильев
21
Адамов
21
Адамов
17
Васильев
14
Аппаев
6
Малыгин
6
Малыгин
14
Аппаев
10
Рылов
19
Устинов
19
Устинов
10
Рылов
87
Мязин
17
Пугин
17
Пугин
87
Мязин
70
Кабутов
90
Михеев
90
Михеев
70
Кабутов
Остались в запасе
Cибирь
Ротор
99
Владимир Азаров
ЦФ
22
Евгений Пузин
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
18
Артем Дудолев
ПП
31
Денис Пчелинцев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
99
Владимир Азаров
ЦФ
22
Евгений Пузин
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
18
Артем Дудолев
ПП
Остались в запасе
31
Денис Пчелинцев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Cибирь - Ротор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Спартак
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