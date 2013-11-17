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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Уфа - Ротор
Уфа - Ротор: обзор матча 17 ноября 2013
Уфа
17.11.2013, воскресенье, 13:00
Россия. ФНЛ, 24 тур
3 : 2
Завершен
Ротор
54'
Д. Голубов
57'
Д. Карлос
68'
А. Ламанж (АГ)
40'
Е. Осипов (АГ)
84'
А. Ставпец (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - Ротор
84'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
А. Ставпец
Желтая карточка
М. Барановский
83'
79'
Желтая карточка
В. Устинов
70'
Замена
А. Коротаев
️️️️
Х. Байрамян
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
А. Ламанж
68'
67'
Замена
Х. Аппаев
️️️️
А. Пугин
Замена
А. Киреев
️️️️
А. Заболотный
67'
Замена
П. Степанец
️️️️
Виллиам
63'
ГОЛ! 2:1!
Д. Карлос
57'
Замена
А. Килин
️️️️
Н. Жиляев
54'
ГОЛ! 1:1!
Д. Голубов
54'
Замена
М. Барановский
️️️️
Д. Юрченко
44'
40'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Е. Осипов
36'
Желтая карточка
С. Фомин
Желтая карточка
Д. Карлос
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
1
Давид Юрченко
ВР
3
Павел Аликин
ЦЗ
19
Евгений Осипов
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
9
Николай Жиляев
ЛП
13
Азамат Засеев
ОП
14
Максим Семакин
ЦП
11
Диего Карлос
ЦП
6
Виллиам
ЦП
85
Дмитрий Голубов
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
20
Роман Войдель
ЛП
7
Илья Зинин
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Уфа
16
Михаил Барановский
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
4
Павел Степанец
ЦЗ
9
Иван Нагибин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
87
Андрей Мязин
ЦФ
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
47
Никита Глушков
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
3-1-4-2
1
Юрченко
3
Аликин
19
Осипов
44
Тишкин
13
Засеев
9
Жиляев
11
Карлос
6
Виллиам
14
Семакин
91
Заболотный
85
Голубов
3-5-2
35
Гаврилов
19
Устинов
55
Гузь
33
Ламанж
10
Рылов
17
Пугин
7
Зинин
4
Фомин
20
Войдель
16
Ставпец
19
Байрамян
1
Юрченко
16
Барановский
16
Барановский
1
Юрченко
91
Заболотный
88
Киреев
88
Киреев
91
Заболотный
6
Виллиам
4
Степанец
4
Степанец
6
Виллиам
9
Жиляев
18
Килин
18
Килин
9
Жиляев
19
Байрамян
24
Коротаев
24
Коротаев
19
Байрамян
17
Пугин
14
Аппаев
14
Аппаев
17
Пугин
Остались в запасе
Уфа
Ротор
9
Иван Нагибин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Главный тренер
Игорь Колыванов
31
Денис Пчелинцев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
47
Никита Глушков
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Остались в запасе
9
Иван Нагибин
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Остались в запасе
31
Денис Пчелинцев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
47
Никита Глушков
ЦП
Главный тренер
Игорь Колыванов
Главный тренер
Федор Щербаченко
Статистика матча Уфа - Ротор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
- : -
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 7 тур
Уфа
0 : 0
27.09.2026
Торпедо
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Динамо
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