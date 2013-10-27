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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Оренбург
Ротор - Оренбург: обзор матча 27 октября 2013
Ротор
27.10.2013, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 21 тур
1 : 1
Завершен
Оренбург
90'
Р. Войдель
77'
Н. Иванников
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Оренбург
90'
Желтая карточка
А. Ойеволе
ГОЛ! 1:1!
Р. Войдель
90'
88'
Замена
В. Полуяхтов
️️️️
С. Бреев
77'
ГОЛ! 0:1!
Н. Иванников
Желтая карточка
А. Пугин
73'
70'
Желтая карточка
А. Друзин
Замена
А. Малыгин
️️️️
И. Лукьяновс
70'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Д. Кабутов
67'
64'
Желтая карточка
Ф. Васиев
63'
Замена
Н. Иванников
️️️️
С. Турсунов
Замена
А. Пугин
️️️️
Х. Аппаев
46'
45'
Замена
О. Кожанов
️️️️
А. Кобялко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Оренбург
31
Виталий Астахов
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
16
Антон Хазов
ЦФ
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Ротор
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
7
Илья Зинин
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Оренбург
77
Артем Москвин
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
6
Айзат Садыков
ЦЗ
25
Зураби Арзиани
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
20
Олег Кожанов
ЦФ
3-2-3-1-1
31
Пчелинцев
70
Кабутов
55
Гузь
33
Ламанж
19
Устинов
30
Васянович
20
Войдель
10
Лукьяновс
10
Рылов
16
Ставпец
14
Аппаев
3-2-2-1-2
31
Астахов
15
Андреев
10
Парняков
58
Ойеволе
12
Малых
26
Васиев
30
Друзин
23
Бреев
17
Турсунов
22
Кобялко
16
Хазов
10
Лукьяновс
6
Малыгин
6
Малыгин
10
Лукьяновс
14
Аппаев
17
Пугин
17
Пугин
14
Аппаев
70
Кабутов
19
Байрамян
19
Байрамян
70
Кабутов
23
Бреев
2
Полуяхтов
2
Полуяхтов
23
Бреев
17
Турсунов
7
Иванников
7
Иванников
17
Турсунов
22
Кобялко
20
Кожанов
20
Кожанов
22
Кобялко
Остались в запасе
Ротор
Оренбург
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
7
Илья Зинин
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
6
Айзат Садыков
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
25
Зураби Арзиани
ЦП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
35
Илья Гаврилов
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
7
Илья Зинин
ЦП
24
Александр Коротаев
ЦФ
Остались в запасе
6
Айзат Садыков
ЦЗ
77
Артем Москвин
ВР
88
Ирек Ганиев
ЛЗ
25
Зураби Арзиани
ЦП
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Ротор - Оренбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Стадион:
Центральный
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