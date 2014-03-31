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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Ротор - Балтика
Ротор - Балтика: обзор матча 31 марта 2014
Ротор
31.03.2014, понедельник, 14:30
Россия. ФНЛ, 29 тур
1 : 2
Завершен
Балтика
81'
А. Пугин
42'
В. Каленкович
64'
М. Вотинов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ротор - Балтика
90'
Замена
М. Плопа
️️️️
Д. Стоцкий
85'
Замена
В. Запрудских
️️️️
В. Каленкович
ГОЛ! 1:2!
А. Пугин
81'
79'
Замена
А. Минченков
️️️️
А. Зюзинс
77'
Желтая карточка
Г. Чиркин
Замена
А. Мязин
️️️️
В. Устинов
70'
Замена
Х. Байрамян
️️️️
М. Яковлев
70'
67'
Замена
А. Алексеев
️️️️
М. Скавыш
64'
ГОЛ! 0:2!
М. Вотинов
Замена
А. Рылов
️️️️
А. Михеев
54'
Желтая карточка
М. Яковлев
43'
42'
ГОЛ! 0:1!
В. Каленкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ротор
31
Денис Пчелинцев
ВР
33
Абдель Ламанж
ЦЗ
55
Дмитрий Гузь
ЦЗ
22
Петр Тен
ПЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
20
Роман Войдель
ЛП
17
Алексей Пугин
ЛП
9
Максим Яковлев
ЦП
4
Семен Фомин
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Балтика
88
Гиорги Шелия
ВР
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
23
Максим Васильев
ЦЗ
81
Константин Зимулька
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
8
Григорий Чиркин
ЦП
45
Максим Вотинов
ЦФ
15
Максим Скавыш
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Ротор
1
Денис Книга
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
19
Хорен Байрамян
АП
10
Артур Рылов
ПП
87
Андрей Мязин
ЦФ
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
10
Александр Минченков
ЦФ
17
Андрей Гацко
ЦФ
4-5-1
31
Пчелинцев
22
Тен
33
Ламанж
55
Гузь
19
Устинов
17
Пугин
9
Яковлев
4
Фомин
90
Михеев
20
Войдель
14
Аппаев
3-2-3-2
88
Шелия
4
Овсиенко
23
Васильев
81
Зимулька
89
Стоцкий
4
Рытов
17
Зюзинс
8
Чиркин
93
Каленкович
15
Скавыш
45
Вотинов
9
Яковлев
19
Байрамян
19
Байрамян
9
Яковлев
90
Михеев
10
Рылов
10
Рылов
90
Михеев
19
Устинов
87
Мязин
87
Мязин
19
Устинов
15
Скавыш
22
Алексеев
22
Алексеев
15
Скавыш
93
Каленкович
68
Запрудских
68
Запрудских
93
Каленкович
89
Стоцкий
3
Плопа
3
Плопа
89
Стоцкий
17
Зюзинс
10
Минченков
10
Минченков
17
Зюзинс
Остались в запасе
Ротор
Балтика
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
1
Денис Книга
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
Главный тренер
Федор Щербаченко
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Остались в запасе
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
1
Денис Книга
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
6
Александр Малыгин
ЦЗ
Остались в запасе
1
Александр Колинько
ВР
55
Владислав Крючков
ЦЗ
17
Андрей Гацко
ЦФ
Главный тренер
Федор Щербаченко
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Статистика матча Ротор - Балтика
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Ротор
2 : 2
10.10.2026
Волга
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
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