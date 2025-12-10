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Григорий Иванов
Новости
Григорий Иванов - новости
Завершил карьеру
28 ноября 1971 (54)
| Нападающий
186 см | 80 кг
Россия
Статистика
Новости
Публикации
В «Урале» отреагировали на информацию о переходе Воронова в ЦСКА
2025.12.10 12:30
В «Урале» высказались о возможном назначении Березуцкого
2025.12.04 11:10
1
Президент «Урала» высказался о возможном трансфере Воронова в ЦСКА
2025.12.01 08:07
1
В «Урале» высказались о матче с «Торпедо», упомянутом при исключении московского клуба из РПЛ
2025.07.10 14:50
6
В «Урале» не понимают, почему в РПЛ могут включить «Оренбург»: «С какого бока?»
2025.07.10 14:00
23
Президент «Урала» потребовал аннулировать матчи трех команд Первой лиги
2025.05.05 13:25
1
В «Урале» анонсировали переход Селихова
2025.02.19 13:29
3
Президент «Урала» рассказал об аренде защитника «Динамо» и Селихове
2025.02.18 11:30
Президент «Урала» объяснил, почему в команду не вернется Помазун
2025.01.31 08:40
1
«Зенит» вернул заболевшего защитника из аренды в «Урале»
2025.01.30 16:05
2
Иванов сказал, станет ли Шатов главным тренером «Урала»
2024.12.06 11:42
Президент «Урала» не исключил назначения Шатова главным тренером команды
2024.11.20 10:20
34-летний Шатов стал и.о. главного тренера «Урала»
2024.11.06 14:03
12
Григорий Иванов ответил, будет ли Шатов играющим тренером
2024.07.01 06:17
Стало известно, где продолжит карьеру Ионов
2024.06.07 10:16
3
Хорватский защитник «Урала» получил российское гражданство
2024.06.04 12:16
Иванов выразил готовность уйти из «Урала» после вылета из РПЛ
2024.06.01 20:52
5
«Урал» хотел уволить Гончаренко еще до стыков
2024.05.31 08:12
3
Президент «Урала» сказал, почему не дал Гончаренко последнего шанса
2024.05.30 14:13
11
«Урал» выкупил права на бразильского защитника
2024.04.25 13:55
Президент «Урала» Иванов высказался о будущем Ионова в команде
2024.04.16 10:04
2
В «Урале» оценили возможность перехода Ерохина
2024.04.16 09:37
3
Президент «Урала» высказался о возможности трансфера Черышева
2024.03.29 13:12
2
Президент «Урала» Иванов рассказал о переговорах с Ионовым
2024.02.23 08:47
Президент «Урала» Иванов ответил на вопрос о переговорах с Гончаренко
2024.02.21 10:59
Иванов объяснил уход Юшина из «Урала» в клуб Первой лиги
2024.02.13 09:33
1
Президент «Урала» Иванов прокомментировал интерес «Спартака» к Помазуну
2024.02.13 08:44
Президент «Урала» Иванов оценил возможность включения Шатова в тренерский штаб команды
2024.01.18 18:29
Президент «Урала» высказался о трансфере Черышева
2024.01.08 12:11
Президент «Урала» отметил пять молодых игроков РПЛ
2024.01.01 16:21
1
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