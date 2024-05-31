«Урал» хотел уволить Гончаренко еще до стыков

Президент «Урала» Григорий Иванов хотел уволить Виктора Гончаренко с поста главного тренера ещe до первого стыкового матча за место в РПЛ с «Акроном» (0:2).

По данным Legalbet, Иванов выражал сильное недовольство попаданием екатеринбуржцев в зону стыков и консультировался по поводу нового тренера для команды. Однако быстро найти сменщика главе клуба не удалось.