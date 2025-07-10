В «Урале» не понимают, почему в РПЛ могут включить «Оренбург»: «С какого бока?»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможной замене «Торпедо» в РПЛ.

«В честь чего в лиге должен быть «Оренбург»? С какого бока? Если «Торпедо» отстранено из-за нарушений в ФНЛ, то почему должен в РПЛ быть «Оренбург», а не «Урал»? Почему так? Мы готовы играть в РПЛ. Мы готовы ко всему», – сказал Иванов.