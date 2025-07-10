Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В «Урале» не понимают, почему в РПЛ могут включить «Оренбург»: «С какого бока?»

В «Урале» не понимают, почему в РПЛ могут включить «Оренбург»: «С какого бока?»

Вчера, 14:00
31

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о возможной замене «Торпедо» в РПЛ.

«В честь чего в лиге должен быть «Оренбург»? С какого бока? Если «Торпедо» отстранено из-за нарушений в ФНЛ, то почему должен в РПЛ быть «Оренбург», а не «Урал»? Почему так? Мы готовы играть в РПЛ. Мы готовы ко всему», – сказал Иванов.

  • Сегодня КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей.
  • Ранее РПЛ покинули «Химки», они приостановили свою деятельность из-за долгов. Освободившееся место досталось «Пари НН», который занял в Премьер-лиге 13-ю позицию и проиграл «Сочи» в стыковых матчах.
  • «Оренбург» занял 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу. «Урал» стал 4-м в Первой лиге и уступил в стыковых матчах «Ахмату».

Еще по теме:
Стало известно, сколько времени дали «Торпедо» на решение по участию в Первой лиге 11
Селюк готов заключить пари на 50 тысяч долларов с клубом Первой лиги 3
Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки от клуба 28
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Урал Торпедо Оренбург Иванов Григорий
Рекомендуем
Комментарии (31)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бомж Зины
1752147021
Ну и плюс вместо преступного синдиката Турпеда какие нибудь нищеброды
Ответить
Semenycch
1752147695
Пусть решает РФС. Мне и тот и другой клуб симпатичен.
Ответить
loko-the_best
1752148222
Нужно организовать турнир из команд претендентов: Пари, Урал, Оренбург, Факел. В идеале, конечно, Черноморцу с Химками договориться и играть домашние матчи на Арене Химки в РПЛ.
Ответить
Странник 09
1752148268
Урал очки отдавать зениту без боя не будет
Ответить
Skull_Boy
1752149171
Потому что кто-то занял 15е место в РПЛ, а кто-то 4е в ФНЛ и элементарная математика для олигофренов
Ответить
BDAl
1752150056
Оставить в РПЛ на сезон 15 команд, по итогам сезона исключить две, а три первых из ФНЛ принять в РПЛ.
Ответить
Номэд
1752150440
Вшивое рфс зато прекрасно понимает. ЗПРФ
Ответить
FCSpartakM
1752153312
Могли оставить Торпедо с - 15 и играли бы.
Ответить
темирхан
1752158375
придурки что ли? каким боком! а каким боков ВАС? ВЫ 5 В 1 дивизионе! ОЧНИТЕСЬ! ДАВАЙТЕ В ПЛ введем того, кто 10 место займет! ВЫ О ЧЕМ?
Ответить
Айболид
1752163994
С-СБМ !
Ответить
Главные новости
«Торпедо» исключено из РПЛ, ЦСКА купил бразильца, «Спартак» хочет игрока «Твенте» и другие новости
01:29
Модрич определил главный момент за 13 лет в «Реале»
00:56
Раскрыта зарплата Влапа в случае перехода в «Спартак»
00:48
2
Зорин назвал главных конкурентов «Спартака» в РПЛ
00:32
Алвес прокомментировал трансфер в ЦСКА
00:12
Еще один клуб РПЛ хочет подписать Мухина
Вчера, 23:35
3
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
2
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
36
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
5
Все новости
Все новости
Новичок ЦСКА Алвес рассказал о своих сильных качествах
01:11
Еще один клуб РПЛ хочет подписать Мухина
Вчера, 23:35
3
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
2
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Канчельскис не верит в интерес европейских клубов к Сперцяну
Вчера, 22:44
2
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
36
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
5
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки от клуба
Вчера, 21:25
28
Смородская определила, кто должен заменить «Торпедо» в РПЛ
Вчера, 21:02
8
ФотоЦСКА объявил о 1-м летнем трансфере
Вчера, 20:44
6
«Спартак» определился с главным кандидатом на усиление центра обороны
Вчера, 20:40
9
Экс-директор «Спартака» призвал очистить РПЛ от легионеров
Вчера, 20:36
4
«Спартак» вернулся к кандидатуре Салазара из «Браги»
Вчера, 20:30
3
Президент «Урала» – о возможном стыке с «Оренбургом»: «В честь чего?»
Вчера, 20:15
17
«Фламенго» снова пытается забрать Барко: предложение «Спартаку» дошло до 15 миллионов
Вчера, 19:59
4
Червиченко объяснил невостребованность российских тренеров
Вчера, 19:54
3
Семин жестко высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 19:31
5
Новичок «Зенита» Жерсон прибыл в Россию
Вчера, 19:26
8
ФотоИгрок «Сочи» получил «Золотой мяч»
Вчера, 19:09
1
Луневу предрекли потерю места в основе «Динамо» из-за антикарпинских комментариев
Вчера, 18:45
7
Мусаев раскрыл, что его настораживает перед суперкубковым матчем с ЦСКА
Вчера, 18:17
4
Сергеев рассказал, что его удивило в «Динамо»
Вчера, 17:46
6
Мостовой одним словом отреагировал на исключение «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 17:41
8
Титов объяснил, зачем «Спартаку» Заболотный
Вчера, 17:30
5
Реакция Семина на исключение «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 17:08
19
«Спартак» подпишет экс-игрока ЦСКА
Вчера, 16:58
22
Судья Головко пошел на сделку со следствием – за это ему смягчили меру пресечения
Вчера, 16:53
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 