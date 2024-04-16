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    В «Урале» оценили возможность перехода Ерохина

    Президент «Урала» Григорий Иванов не исключил возможное подписание контракта с 34-летним полузащитником Александром Ерохиным из «Зенита».

    – Рассматриваете ли вы возможность приглашения Ерохина летом?

    – Он уже немолодой парень, захочет ли он играть дальше? Я не знаю. В какой он сейчас форме, играет футболист мало. Это будет решать тренерский штаб.

    Мы можем предложить, он был в нашей команде, мы его знаем хорошо. Но время оно же никого не щадит. Нам сейчас нужно закончить чемпионат, выпутаться из сложной ситуации.

    • В нынешнем сезоне Ерохин провел 20 матчей и отметился 3 результативными передачами.
    • У хавбека летом заканчивается соглашение с «Зенитом».
    • Ерохин уже выступал за «Урал» с 2013 по 2016 год.

    Источник: «Спорт День за Днем»

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    Комментарии (3)
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    vvv123
    1713249768
    Ерохина Уралу надо брать!
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    acor94
    1713249828
    Свое отыграл, надо оставить место молодым.
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