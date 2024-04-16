В «Урале» оценили возможность перехода Ерохина

Президент «Урала» Григорий Иванов не исключил возможное подписание контракта с 34-летним полузащитником Александром Ерохиным из «Зенита».
– Рассматриваете ли вы возможность приглашения Ерохина летом?
– Он уже немолодой парень, захочет ли он играть дальше? Я не знаю. В какой он сейчас форме, играет футболист мало. Это будет решать тренерский штаб.
Мы можем предложить, он был в нашей команде, мы его знаем хорошо. Но время оно же никого не щадит. Нам сейчас нужно закончить чемпионат, выпутаться из сложной ситуации.
- В нынешнем сезоне Ерохин провел 20 матчей и отметился 3 результативными передачами.
- У хавбека летом заканчивается соглашение с «Зенитом».
- Ерохин уже выступал за «Урал» с 2013 по 2016 год.