Президент «Урала» высказался о возможном трансфере Воронова в ЦСКА

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию о согласовании трансфера нападающего Максима Воронова в ЦСКА.

Сообщалось, что зимой форвард подпишет контракт с красно-синими сроком на 3,5 года.

«Если бы с Вороновым была какая-то история, мы бы вам сообщили. Точно нашли бы что сказать. Пока нет никакой конкретики. У нас нет ни одного нападающего, не считая великого Маркова. Будет что-то – мы тебе всe скажем. Были бы нападающие, может, отдали бы», – сказал Иванов.