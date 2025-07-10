В «Урале» высказались о матче с «Торпедо», упомянутом при исключении московского клуба из РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал формулировку решения КДК РФС об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26.

– Как можете прокомментировать то, что в заявлении РФС говорится о попытке организации договорного матча между «Торпедо» и «Уралом» 21 апреля 2025 года?

– Я не могу понять: при чем здесь «Урал»? Матч закончился со счетом 1:1. Более того, наша команда два раза сыграла с «Торпедо» вничью с таким счетом. Мы готовы сменить московский клуб в РПЛ. Но пока никто ничего не решил. Как будут развиваться дальше события, не знаю.