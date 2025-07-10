В «Урале» высказались о матче с «Торпедо», упомянутом при исключении московского клуба из РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал формулировку решения КДК РФС об исключении «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26.
– Как можете прокомментировать то, что в заявлении РФС говорится о попытке организации договорного матча между «Торпедо» и «Уралом» 21 апреля 2025 года?
– Я не могу понять: при чем здесь «Урал»? Матч закончился со счетом 1:1. Более того, наша команда два раза сыграла с «Торпедо» вничью с таким счетом. Мы готовы сменить московский клуб в РПЛ. Но пока никто ничего не решил. Как будут развиваться дальше события, не знаю.
- Сегодня КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей. Бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 10 лет, а совладелец клуба Леонид Соболев – на 5 лет.
- РФС сообщил, что в деле речь идет о трех домашних матчах «Торпедо» в прошлом сезоне с «Родиной», «Уралом» и «Шинником» в 25-м, 29-м и 32-м турах Первой лиги. Главным судьей всех игр был Максим Перезва. Встречи закончились со счетом 0:0, 1:1 и 1:0 соответственно.
- Ранее Соболев и Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа Перезвы.
Источник: «РБ Спорт»