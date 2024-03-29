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  • Президент «Урала» высказался о возможности трансфера Черышева

Президент «Урала» высказался о возможности трансфера Черышева

29 марта 2024, 13:12
2

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможном переходе в команду полузащитника Дениса Черышева из «Венеции».

Денис Черышев летом станет свободным агентом. Сможем увидеть его в составе «Урала»?

– Да хватит вам! Мне на данный момент Черышев не интересен.

  • Ранее спортивный директор «Венеции» сообщил об уходе россиянина из клуба по завершении сезона.
  • В текущем сезоне 33-летний Черышев выходил на поле в 9 матчах и не отметился результативными действиями.
  • «Венеция» в данный момент занимает второе место в Серии B.
  • В 2024 году Черышев еще ни разу не выходил на поле, оставаясь в запасе в большинстве матчей.
  • Он никогда не играл в РПЛ.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Италия. Серия В Урал Венеция Иванов Григорий Черышев Денис
Комментарии (2)
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portero
1711729659
Молодца !!!! Кому нужен старый, битый хрусталь, одни понты остались у бывшего игрока....
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Семëн
1711781156
Ионов, Газинский, Черышев, Кержаков (Михаил)... Как терминаторы - старые, но не бесполезные
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