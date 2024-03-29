Президент «Урала» высказался о возможности трансфера Черышева

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможном переходе в команду полузащитника Дениса Черышева из «Венеции».
– Денис Черышев летом станет свободным агентом. Сможем увидеть его в составе «Урала»?
– Да хватит вам! Мне на данный момент Черышев не интересен.
- Ранее спортивный директор «Венеции» сообщил об уходе россиянина из клуба по завершении сезона.
- В текущем сезоне 33-летний Черышев выходил на поле в 9 матчах и не отметился результативными действиями.
- «Венеция» в данный момент занимает второе место в Серии B.
- В 2024 году Черышев еще ни разу не выходил на поле, оставаясь в запасе в большинстве матчей.
- Он никогда не играл в РПЛ.
Источник: Sport24