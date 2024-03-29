Президент «Урала» высказался о возможности трансфера Черышева

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о возможном переходе в команду полузащитника Дениса Черышева из «Венеции».

– Денис Черышев летом станет свободным агентом. Сможем увидеть его в составе «Урала»?

– Да хватит вам! Мне на данный момент Черышев не интересен.