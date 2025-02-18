Президент «Урала» рассказал об аренде защитника «Динамо» и Селихове

Президент «Урала» Григорий Иванов считает, что защитник Станислав Бессмертный, арендованный клубом у «Динамо», в будущем попадет в сборную России.

«Талантливый парень. Довольны, что договорились с «Динамо». Я думаю, что обоим клубам будет полезно. Это игрок, который нам нужен в составе.

Взяли, чтобы постоянно играл. В сборной России в свое время поможет, я думаю. А так, очень талантливый парень. Немного опыта не хватает. Но как раз для этого, плюс нам помочь и «Динамо» тоже поможет», – сказал Иванов.

Также он рассказал о ситуации с возможным переходом вратаря Александра Селихова из «Спартака».

«Мы ведем переговоры. Но пока еще ничего не подписано. Сразу сообщим, как подпишем», – сказал Иванов.