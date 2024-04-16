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    • Президент «Урала» Иванов высказался о будущем Ионова в команде

    Президент «Урала» Иванов высказался о будущем Ионова в команде

    Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что пока не готов говорить о возможности продления контракта клубом с 35-летним полузащитником Алексеем Ионовым.

    – Довольны ли вы игрой Ионова?

    – Конечно, Алексей отдается полностью и помогает молодым футболистам. Лично я им доволен. Я думаю, что и тренерский штаб тоже, потому что это была кандидатура главного тренера.

    – Планируете ли продлевать Ионова?

    – Об этом еще рано говорить.

    • Ионов перешел в «Урал» в конце февраля на правах свободного агента. Контракт с ним рассчитан до конца сезона.
    • Хавбек провел 7 матчей за «Урал» и не отметился результативными действиями.

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    Источник: «Спорт День за Днем»

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    шахта Заполярная
    1713257095
    Пустой игрочишка, суеты много, толку нет.
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