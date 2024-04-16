Президент «Урала» Иванов высказался о будущем Ионова в команде

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что пока не готов говорить о возможности продления контракта клубом с 35-летним полузащитником Алексеем Ионовым.

– Довольны ли вы игрой Ионова?

– Конечно, Алексей отдается полностью и помогает молодым футболистам. Лично я им доволен. Я думаю, что и тренерский штаб тоже, потому что это была кандидатура главного тренера.

– Планируете ли продлевать Ионова?

– Об этом еще рано говорить.