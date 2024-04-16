Президент «Урала» Иванов высказался о будущем Ионова в команде

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что пока не готов говорить о возможности продления контракта клубом с 35-летним полузащитником Алексеем Ионовым.
– Довольны ли вы игрой Ионова?
– Конечно, Алексей отдается полностью и помогает молодым футболистам. Лично я им доволен. Я думаю, что и тренерский штаб тоже, потому что это была кандидатура главного тренера.
– Планируете ли продлевать Ионова?
– Об этом еще рано говорить.
- Ионов перешел в «Урал» в конце февраля на правах свободного агента. Контракт с ним рассчитан до конца сезона.
- Хавбек провел 7 матчей за «Урал» и не отметился результативными действиями.