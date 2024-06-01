Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Иванов выразил готовность уйти из «Урала» после вылета из РПЛ

    Иванов выразил готовность уйти из «Урала» после вылета из РПЛ

    Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что готов к возможному решению о своей отставке. В субботу екатеринбуржцы выиграли в ответном переходном матче у «Акрона» (2:1), но уступили по разнице мячей в сумме двух встреч (первая игра – 0:2).

    «У Андрея Егорычева вчера была температура, он вышел сегодня, помог. Эрик Бикфалви вышел на последних минутах. Он получил травму, я благодарен ему, что он вышел, бился, играл. Они были готовы только на 20 минут. У Эрика была травма еще в матче [РПЛ, 25 мая] с ЦСКА, небольшой надрыв мышцы, из-за которого выбывают на три недели. А он вышел сегодня, провел хорошую игру и мог оставить команду в премьер-лиге.

    Я готов уйти. Если что-то менять, то надо менять руководителя футбольного клуба. Я 20 с лишним лет работаю в «Урале», мы много создали с правительством области, губернатором, крупными компаниями. Мы пришли, когда команда была во второй лиге, и за эти 20 лет многого достигли. Если будет принято такое решение [об отставке], то я его приму.

    Смена тренера была верным решением. Но я должен был его принимать раньше, и я виноват, что не сделал этого. Я виноват, что команда так бездарно закончила сезон, и я должен был отреагировать на серию неудач в начале весенней части чемпионата. К сожалению, я не отреагировал, слишком верил в тренеров. Хотя еще раз готов сказать, что Виктор Гончаренко – очень хороший специалист и человек, но бывает так, что что-то не получалось. Мы с ним расстались в хороших отношениях, и он все это прекрасно понимает. Надо было и раньше поменять, чтобы встряхнуть команду, но я думал, что Виктор Михайлович исправит ситуацию», – сказал Иванов.

    • «Урал» последний раз играл в Первой лиге в сезоне‑2012/13.
    • Виктор Гончаренко был уволен с поста главного тренера команды после первого стыкового матча. В ответном исполняющим обязанности главного тренера был Евгений Аверьянов.

    Новости по теме
    «Урал» не продлил контракт с опорником сборной Гвинеи
    Помазун трогательно попрощался с «Уралом»
    Агент: «Помазун в «Урале» не останется, это страшный сон» 3
    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.06.2024 20:52
    Рекомендуем
    Комментарии (5)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ...уефан
    1717265185
    ...ага, давай на "ход ноги" по стакану и двигай...
    Ответить
    Бригадный
    1717265980
    Гриша, если ты искренний фанат клуба, уходить не надо. Но перестань "нависать" над тренерами. Сиди в вип-ложе (как это делают все нормальные начальники клубов), а не маячь на скамейке тренерской. Это нервирует и тренеров, и игроков. И раздражает болельщиков. Вот, я за "Урал" с давних уже времен. Когда там Тарханов феерил. И тебя тогда там вроде не маячило. В любом случае пожелаем "Уралу" вернуться в элиту максимально быстро.
    Ответить
    Pourquoi pas
    1717274499
    Уходи! Григорий, пора! Засиделся ты, хватку растерял! С тренером мусолил-мусолил, а уволил не вовремя! Раньше бы или щас! А ты психопат и ссыкло! Давай до свидания!!! Думаю, болелы Урала поддержали бы! ХЗ, может и ошибаюсь, но жаль команду!
    Ответить
    Боцман59rus
    1717297095
    _ в пердиве не заработаешь, раздвигая булки перед зенитом
    Ответить
    sined1951
    1717313641
    Да, пора уходить, это будет справедливо и по спортивному. А то увольняют одних тренеров, а начальство сидит и в ус не дует. Может будут подходить более ответственно к подбору тренеров и игроков.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+