Иванов выразил готовность уйти из «Урала» после вылета из РПЛ

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что готов к возможному решению о своей отставке. В субботу екатеринбуржцы выиграли в ответном переходном матче у «Акрона» (2:1), но уступили по разнице мячей в сумме двух встреч (первая игра – 0:2).

«У Андрея Егорычева вчера была температура, он вышел сегодня, помог. Эрик Бикфалви вышел на последних минутах. Он получил травму, я благодарен ему, что он вышел, бился, играл. Они были готовы только на 20 минут. У Эрика была травма еще в матче [РПЛ, 25 мая] с ЦСКА, небольшой надрыв мышцы, из-за которого выбывают на три недели. А он вышел сегодня, провел хорошую игру и мог оставить команду в премьер-лиге.

Я готов уйти. Если что-то менять, то надо менять руководителя футбольного клуба. Я 20 с лишним лет работаю в «Урале», мы много создали с правительством области, губернатором, крупными компаниями. Мы пришли, когда команда была во второй лиге, и за эти 20 лет многого достигли. Если будет принято такое решение [об отставке], то я его приму.

Смена тренера была верным решением. Но я должен был его принимать раньше, и я виноват, что не сделал этого. Я виноват, что команда так бездарно закончила сезон, и я должен был отреагировать на серию неудач в начале весенней части чемпионата. К сожалению, я не отреагировал, слишком верил в тренеров. Хотя еще раз готов сказать, что Виктор Гончаренко – очень хороший специалист и человек, но бывает так, что что-то не получалось. Мы с ним расстались в хороших отношениях, и он все это прекрасно понимает. Надо было и раньше поменять, чтобы встряхнуть команду, но я думал, что Виктор Михайлович исправит ситуацию», – сказал Иванов.