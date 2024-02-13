Президент «Урала» Иванов прокомментировал интерес «Спартака» к Помазуну

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем вратаря команды Ильи Помазуна, который выступает в команде из Екатеринбурга на правах аренды.

– Почти каждый день появляются новости о том, что вратарь Помазун, права на которого принадлежат ЦСКА, может покинуть «Урал» и перейти в «Спартак».

– Сейчас я уже спокойно на них реагирую, привык. Эти сообщения меня не нервируют.

– Так он может уйти от вас уже зимой или нет?

– У нас в арендном соглашении с ЦСКА прописано, что армейцы могут его отозвать в том случае, если предупредят нас за 15 дней до закрытия трансферного окна. Поэтому, думаю, Илья отыграет в «Урале» до конца сезона. А дальше уже видно будет. Как решит ЦСКА, будет ли какое-то предложение по нему? Посмотрим.

– А он в беседе с вами не говорил, что хотел бы попробовать свои силы в другой команде?

– Да мы часто с ним общаемся. Не секрет, что у Ильи есть большое желание поиграть за границей. Но сейчас, мне кажется, это сделать нереально.

– Почему?

– Все-таки мало кто в Европе может видеть, как он выступает за «Урал». Если же его позовет большой российский клуб, если, допустим, ЦСКА со «Спартаком» договорятся, считаю, Помазун везде себя сможет достойно проявить

Просто мы все прекрасно понимаем, что Игорь Акинфеев остается номером один в России. И при нем Илье сложно рассчитывать на место в воротах армейцев, тяжело конкурировать. А сидеть на лавке и не играть для него смерти подобно. Повторюсь, то время, которое Илья провел у нас, однозначно пойдет ему в копилку.

– По вашей версии, Помазун входит в тройку лучших вратарей РПЛ?

– В топ-5 я его включу. Это точно.