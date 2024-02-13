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    Иванов объяснил уход Юшина из «Урала» в клуб Первой лиги

    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал о работе клуба на трансферном рынке этой зимой.

    – Мы, как и все, ищем нападающего. Одного приобрели. Если удастся подписать еще одного форварда, тогда, наверное, будем удовлетворены положением дел. Посмотрим.

    Если найдем футболиста, который сильнее наших, предпримем попытку. А брать только для количества – это не про «Урал». В принципе, за последние полтора года мы подписали 10-12 новичков. Это уже целая команда.

    – «Урал» подписал двух белорусов – Бочерова и Концевого. В нынешних условиях белорусский рынок – золотая жила для РПЛ или в данном случае в первую очередь нужно учитывать фигуру главного тренера вашей команды?

    – Конечно, Виктор Михайлович знает возможности этих ребят. Но при принятии решения мы взвешивали все факторы. Пока оба игрока производят очень приятное впечатление на сборах.

    – В то же время команду покинул Юшин. В прошлом сезоне он сверкнул, даже получил вызов в сборную России. А в этом не забил ни одного мяча в РПЛ. В чем причина?

    – Так получилось. В футболе бывают как взлеты, так и падения. Саша – очень хороший человек. Видимо, сейчас ему нужно было уже сменить обстановку, чтобы немного встряхнуться. Мы ему благодарны за то время, что он провел у нас.

    – В итоге Юшин ушел в «Родину» в статусе свободного агента. Не обидно, что ничего не заработали на его трансфере?

    – Ну а что поделать? У него оставалось полгода контракта. Мы пошли ему навстречу. Зачем нам держать его команде, если мы на эту позицию нашли другого футболиста, который, на наш взгляд, сейчас выглядит предпочтительнее.

    – Концевого?

    – Да. А Саше тоже надо играть. Нельзя простаивать. Мы вошли в положение, отпустили его. Желаем Юшину удачи в новом клубе.

    – Проходила информация, что «Урал» может подписать форварда тбилисского «Динамо» Камара. Что-то пошло не так?

    – Мы просто решили, что не будем приобретать этого футболиста.

    • 28-летний Юшин провел в этом сезоне 19 матчей, в которых отметился 1 голом и 1 передачей.
    • На его счету одна игра за сборную России.

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    Источник: «Спорт-экспресс»

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    13.02.2024 09:33
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    Комментарии (1)
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    paracetamol
    1707807062
    Юшин половины вашей команды стоил. Хреновый ты руководитель, Иванов!
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