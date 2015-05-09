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Йон Ортенече - статистика

Завершил карьеру
3 января 1992 (34), Аморебьета-Эчано
#18 | Защитник
182 см | 82 кг
Испания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетик
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 36 тур
Атлетик
1 : 1
09.05.2015
Депортиво
Был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
0 : 0
02.05.2015
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Кордоба
0 : 1
24.04.2015
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Атлетик
4 : 0
18.04.2015
Хетафе
1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Эспаньол
1 : 0
12.04.2015
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Атлетик
1 : 1
09.04.2015
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
1 : 2
14.03.2015
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Атлетик
1 : 0
07.03.2015
Реал
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Гранада
0 : 0
14.02.2015
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Атлетик
2 : 5
08.02.2015
Барселона
51' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Атлетик
0 : 1
06.12.2014
Кордоба
1' - 68'
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
1 : 2
29.11.2014
Атлетик
Был в запасе
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