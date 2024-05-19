Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Джеффри Брума - статистика

Завершил карьеру
13 ноября 1991 (34)
#25 | Защитник
186 см | 80 кг
Нидерланды | Суринам
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
РКС Ваалвейк
12
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
ПСВ
3 : 1
19.05.2024
РКС Ваалвейк
1' - 81'
76'
81'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
РКС Ваалвейк
1 : 1
12.05.2024
Зволле
40' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Хераклес
0 : 5
05.05.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
РКС Ваалвейк
2 : 2
28.04.2024
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
АЗ Алкмаар
3 : 2
13.04.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Волендам
3 : 2
07.04.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
РКС Ваалвейк
0 : 0
04.04.2024
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
РКС Ваалвейк
1 : 1
30.03.2024
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Экселсиор
1 : 1
16.03.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
РКС Ваалвейк
3 : 1
09.03.2024
Витесс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 0
02.03.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
РКС Ваалвейк
0 : 1
24.02.2024
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Фейеноорд
1 : 0
18.02.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
09.02.2024
НЕК
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Твенте
3 : 0
03.02.2024
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
РКС Ваалвейк
1 : 1
27.01.2024
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
РКС Ваалвейк
2 : 3
06.12.2023
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Зволле
1 : 2
25.11.2023
РКС Ваалвейк
88' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
РКС Ваалвейк
0 : 1
11.11.2023
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
04.11.2023
Фейеноорд
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
2 : 0
28.10.2023
РКС Ваалвейк
80' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
РКС Ваалвейк
2 : 1
21.10.2023
Волендам
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Алмере Сити
1 : 0
07.10.2023
РКС Ваалвейк
88' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
РКС Ваалвейк
1 : 0
24.09.2023
Твенте
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Витесс
0 : 2
16.09.2023
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
РКС Ваалвейк
0 : 4
02.09.2023
ПСВ
1' - 82'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
НЕК
3 : 0
26.08.2023
РКС Ваалвейк
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
РКС Ваалвейк
1 : 3
20.08.2023
АЗ Алкмаар
84' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Херенвен
3 : 1
12.08.2023
РКС Ваалвейк
64' - 90'
Главные новости
АПЛ. «Брайтон» отпинал «Арсенал» (3:0), у команды Артеты первая потеря в сезоне
18:56
Символическая сборная 9-го тура РПЛ по версии Радимова
18:46
Писарский намерен идти в Федеральный суд Швейцарии
17:58
2
Колосков констатировал развал команды РПЛ
17:25
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
16:29
2
«Утомил»: российского тренера отправили на пенсию
16:13
2
Реакция игроков «Енисея» на уход Ташуева: «Пусть идет с богом»
15:32
«Регламент имеет серую зону»: глава РПЛ высказался о позднем выходе Мостового против «Зенита»
15:27
3
ВидеоИгрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
14:59
2
Сафонова обязали явиться в суд Москвы за день до матча с «Барселоной»
14:10
9
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+