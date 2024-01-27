Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Спарта
РКС Ваалвейк - Спарта: обзор матча 27 января 2024
РКС Ваалвейк
27.01.2024, суббота, 20:45
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
1 : 1
Завершен
Спарта
53'
А. Верскуерен (АГ)
82'
Д. Китолано (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Спарта
Желтая карточка
А. Мейерс
87'
Замена
К. Фелида
️️️️
Д. Клеонис
86'
Замена
Д. Мин
️️️️
К. Локеса
85'
82'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Китолано
Желтая карточка
Э. Вессен
81'
Красная карточка
Г. Ремерато
75'
Замена
Р. Нимейер
️️️️
М. Крамер
73'
67'
Замена
П. Клемент
️️️️
М.
65'
Замена
К. Сайто
️️️️
С. Мито
64'
Замена
К. Негли
️️️️
С. Бакари
57'
Желтая карточка
А. Верскуерен
Желтая карточка
Д. ван ден Бейс
55'
Желтая карточка
М. Крамер
54'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Верскуерен
53'
46'
Желтая карточка
М.
Замена
Ю. Леливелд
️️️️
Х. Гаари
46'
Желтая карточка
Х. Гаари
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
80
Годфрид Ремерато
ОП
20
Матс Сентьенс
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
5
Крис Локеса
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
29
Михаэль Крамер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Спарта
1
Ник Олий
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
3
Барт Вриндс
(К)
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
16
Джошуа Китолано
ЦП
5
Метинью
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
10
Сунсуке Мито
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
10
Филип Стеванович
ЛВ
11
Закария Баккали
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Дауда Вайдман
ЦП
33
Рувен Нимейер
АП
9
Давид Мин
ЦФ
Спарта
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Max de Ligt
ЦЗ
22
Jay den Haan
ЦЗ
24
Пелле Клемент
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
14
Коки Сайто
ЦФ
10
Камиль Негли
ЦФ
22
Dano Lourens
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Вессен
14
Мейерс
33
ван ден Бейс
4
Адевойе
3
Гаари
80
Ремерато
20
Сентьенс
5
Укили
5
Локеса
10
Клеонис
29
Крамер
4-3-3
1
Олий
2
Бакари
44
Эрдхуйзен
3
Вриндс
5
ван дер Куст
16
Китолано
5
24
Верскуерен
7
Брим
4
10
Мито
3
Гаари
2
Леливелд
2
Леливелд
3
Гаари
10
Клеонис
6
Фелида
6
Фелида
10
Клеонис
29
Крамер
33
Нимейер
33
Нимейер
29
Крамер
5
Локеса
9
Мин
9
Мин
5
Локеса
5
24
Клемент
24
Клемент
5
10
Мито
14
Сайто
14
Сайто
10
Мито
2
Бакари
10
Негли
10
Негли
2
Бакари
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Спарта
16
Марк Спенкелинк
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Дауда Вайдман
ЦП
10
Филип Стеванович
ЛВ
11
Закария Баккали
ЛВ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Max de Ligt
ЦЗ
22
Jay den Haan
ЦЗ
21
Hamza el Dahri
ЦП
22
Dano Lourens
ЦФ
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Дауда Вайдман
ЦП
10
Филип Стеванович
ЛВ
11
Закария Баккали
ЛВ
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Max de Ligt
ЦЗ
22
Jay den Haan
ЦЗ
21
Hamza el Dahri
ЦП
22
Dano Lourens
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Йерун Рейсдейк
Статистика матча РКС Ваалвейк - Спарта
5
1
2
Всего ударов по воротам
10
15
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
3
3
Нарушения
21
6
Количество передач
419
474
Сейвы
5
2
Точность передач %
80
83
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
4
3
Удары из пределов штрафной
5
8
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
0.32
1.95
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Главный судья:
Stefan de Groot, Netherlands
Стадион:
Мандемакерс
Новости команд
Все
РКС Ваалвейк
Спарта
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:15
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Прогноз на точный счет матча «Фейеноорд» – «Валвейк»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:36
Прогноз на точный счет матча «Валвейк» – «Херенвен»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 12:55
Прогноз на точный счет матча «Гронинген» – «Валвейк»: Эредивизи, 3 мая 2025
2025.05.02 12:19
«РКС Ваалвейк» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.95
2025.04.24 09:03
Матч Эредивизие прервали из-за травмы головы вратаря
2023.10.01 08:28
«Спарта» – «АЗ Алкмаар»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 26 ноября 2026
Вчера, 20:15
Лига Европы: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаар» на победу в матче 5-го тура
25 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «АЗ Алкмаара» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Ден Хаага» и «Спарты» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Спарты» и «Аякса» на победу в матче 10-го тура
24 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+