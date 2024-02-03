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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - РКС Ваалвейк
Твенте - РКС Ваалвейк: обзор матча 03 февраля 2024
Твенте
03.02.2024, суббота, 18:30
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
3 : 0
Завершен
РКС Ваалвейк
21'
Р. ван Вольфсвинкел
79'
М. Боадю
81'
Y. Taha
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Твенте - РКС Ваалвейк
83'
Замена
Х. Гаари
️️️️
Ю. Леливелд
83'
Замена
З. Баккали
️️️️
К. Локеса
ГОЛ! 3:0!
Y. Taha
81'
ГОЛ! 2:0!
М. Боадю
Пас отдал
Ю. Регер
79'
Замена
М. Боадю
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
78'
Замена
Y. Taha
️️️️
Д. Ротс
70'
Замена
Ю. Регер
️️️️
М. Влап
70'
67'
Замена
Д. Мин
️️️️
Р. Нимейер
56'
Замена
I. Takidine
️️️️
Д. Клеонис
Замена
Н. Унювар
️️️️
С. Стейн
55'
Замена
К. Эйтинг
️️️️
М. Киоло
55'
40'
Желтая карточка
М. Сентьенс
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Вольфсвинкел
Пас отдал
М. Влап
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
(К)
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
(К)
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
20
Матс Сентьенс
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
33
Рувен Нимейер
АП
5
Крис Локеса
АП
10
Денильо Клеонис
ПВ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Твенте
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
6
Карел Эйтинг
ОП
44
Юри Регер
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
10
Майрон Боадю
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
РКС Ваалвейк
1
Йерун Хувен
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Филип Стеванович
ЛВ
8
Дауда Вайдман
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
20
Ilias Takidine
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
4-2-3-1
1
Уннершталь
5
Смал
2
Хилгерс
3
Преппер
30
Бренет
6
Киоло
23
Садилек
14
Влап
14
Стейн
11
Ротс
9
ван Вольфсвинкел
4-1-2-3
1
Вессен
2
Леливелд
4
Адевойе
33
ван ден Бейс
5
Лутонда
6
Фелида
20
Сентьенс
5
Укили
10
Клеонис
5
Локеса
33
Нимейер
6
Киоло
6
Эйтинг
6
Эйтинг
6
Киоло
14
Влап
44
Регер
44
Регер
14
Влап
11
Ротс
10
10
11
Ротс
14
Стейн
37
Унювар
37
Унювар
14
Стейн
9
ван Вольфсвинкел
10
Боадю
10
Боадю
9
ван Вольфсвинкел
2
Леливелд
3
Гаари
3
Гаари
2
Леливелд
5
Локеса
11
Баккали
11
Баккали
5
Локеса
10
Клеонис
20
20
10
Клеонис
33
Нимейер
9
Мин
9
Мин
33
Нимейер
Остались в запасе
Твенте
РКС Ваалвейк
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
1
Йерун Хувен
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
8
Дауда Вайдман
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
10
Филип Стеванович
ЛВ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
41
Гейс Бесселинк
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
8
Дауда Вайдман
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
10
Филип Стеванович
ЛВ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Твенте - РКС Ваалвейк
1
Всего ударов по воротам
16
14
Удары в створ
10
5
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
9
3
Нарушения
6
12
Офсайды
5
0
Количество передач
526
390
Сейвы
5
6
Точность передач %
82
75
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
1
7
Удары из пределов штрафной
14
11
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
3.17
1
Матчи команд
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Сандер ван дер Эйк
Стадион:
Де Гролш Весте
Новости команд
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