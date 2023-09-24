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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Твенте
РКС Ваалвейк - Твенте: обзор матча 24 сентября 2023
РКС Ваалвейк
24.09.2023, воскресенье, 17:45
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
1 : 0
Завершен
Твенте
89'
Ф. Стеванович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Твенте
Замена
Д. Брума
️️️️
Г. Ремерато
90'
+2
Замена
Х. Гаари
️️️️
Р. Нимейер
90'
+2
ГОЛ! 1:0!
Ф. Стеванович
89'
87'
Замена
Г. Бесселинк
️️️️
М. Угальде
Замена
Д. Мин
️️️️
М. Крамер
84'
Замена
Ф. Стеванович
️️️️
З. Баккали
72'
Замена
Р. Маргарет
️️️️
Д. Клеонис
72'
70'
Замена
К. Эйтинг
️️️️
М. Киоло
70'
Замена
Y. Taha
️️️️
М. Влап
54'
Замена
Р. ван Вольфсвинкел
️️️️
С. Стейн
54'
Замена
М. ван Берген
️️️️
Д. Ротс
19'
Желтая карточка
М. Влап
Желтая карточка
Я. Укили
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
33
Рувен Нимейер
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
44
Юри Регер
ЦП
6
Матиас Киоло
ЦП
23
Михал Садилек
ЦП
14
Сем Стейн
АП
14
Мичел Влап
АП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
РКС Ваалвейк
1
Йерун Хувен
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
10
Филип Стеванович
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
5
Крис Локеса
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Дауда Вайдман
ЦП
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
4-2-2-2
1
Вессен
2
Леливелд
33
ван ден Бейс
14
Мейерс
4
Адевойе
80
Ремерато
5
Укили
11
Баккали
10
Клеонис
29
Крамер
33
Нимейер
3-3-3-1
1
Уннершталь
2
Сампстед
2
Хилгерс
3
Преппер
44
Регер
6
Киоло
23
Садилек
11
Ротс
14
Влап
14
Стейн
9
Угальде
80
Ремерато
25
Брума
25
Брума
80
Ремерато
33
Нимейер
3
Гаари
3
Гаари
33
Нимейер
11
Баккали
10
Стеванович
10
Стеванович
11
Баккали
10
Клеонис
18
Маргарет
18
Маргарет
10
Клеонис
29
Крамер
9
Мин
9
Мин
29
Крамер
6
Киоло
6
Эйтинг
6
Эйтинг
6
Киоло
9
Угальде
41
Бесселинк
41
Бесселинк
9
Угальде
14
Влап
10
10
14
Влап
14
Стейн
9
ван Вольфсвинкел
9
ван Вольфсвинкел
14
Стейн
11
Ротс
7
ван Берген
7
ван Берген
11
Ротс
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Твенте
1
Йерун Хувен
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
22
Раз Мейр
ПЗ
6
Кевин Фелида
ОП
5
Крис Локеса
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Дауда Вайдман
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
22
Раз Мейр
ПЗ
6
Кевин Фелида
ОП
5
Крис Локеса
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Дауда Вайдман
ЦП
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча РКС Ваалвейк - Твенте
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
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