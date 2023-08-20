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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - АЗ Алкмаар
РКС Ваалвейк - АЗ Алкмаар: обзор матча 20 августа 2023
РКС Ваалвейк
20.08.2023, воскресенье, 17:45
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
1 : 3
Завершен
АЗ Алкмаар
41'
М. Крамер (П)
54'
В. Павлидис
59'
Д. де Вит
79'
В. Павлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - АЗ Алкмаар
85'
Замена
D. Kwakman
️️️️
Д. де Вит
Замена
К. Локеса
️️️️
К. Фелида
85'
Замена
П. Вруг
️️️️
Я. Укили
85'
84'
Замена
Д. Касиус
️️️️
Д. Меллер Вольфе
Замена
Д. Брума
️️️️
Х. Гаари
84'
79'
ГОЛ! 1:3!
В. Павлидис
Пас отдал
Э. Поку
Желтая карточка
Р. Маргарет
76'
74'
Замена
Д. Михайлович
️️️️
К. Гаудмейн
63'
Желтая карточка
Э. Поку
Замена
Р. Нимейер
️️️️
Д. Мин
61'
Замена
Р. Маргарет
️️️️
З. Баккали
61'
59'
ГОЛ! 1:2!
Д. де Вит
Желтая карточка
М. Крамер
58'
54'
ГОЛ! 1:1!
В. Павлидис
Пас отдал
Э. Поку
46'
Замена
М. Лахдо
️️️️
Р. ван Боммел
46'
Замена
Э. Поку
️️️️
Й. Одгор
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Крамер
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
5
Яссин Укили
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
21
Йенс Одгор
ЦФ
7
Рубен ван Боммел
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
РКС Ваалвейк
1
Йерун Хувен
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
5
Крис Локеса
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
33
Рувен Нимейер
ЦФ
14
Nouri Cheung
ЦФ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
АЗ Алкмаар
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
21
Dave Kwakman
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
17
Эрнест Поку
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Вессен
5
Лутонда
2
Леливелд
33
ван ден Бейс
3
Гаари
6
Фелида
5
Укили
11
Баккали
10
Клеонис
9
Мин
29
Крамер
2-4-4
13
Райан
28
Сугавара
4
Хацидиакос
21
Мейнанс
24
Гаудмейн
20
де Вит
23
Базур
14
Павлидис
7
ван Боммел
21
Одгор
3
Вольфе
3
Гаари
25
Брума
25
Брума
3
Гаари
6
Фелида
5
Локеса
5
Локеса
6
Фелида
5
Укили
8
Вруг
8
Вруг
5
Укили
9
Мин
33
Нимейер
33
Нимейер
9
Мин
11
Баккали
18
Маргарет
18
Маргарет
11
Баккали
3
Вольфе
30
Касиус
30
Касиус
3
Вольфе
20
де Вит
21
21
20
де Вит
24
Гаудмейн
10
Михайлович
10
Михайлович
24
Гаудмейн
7
ван Боммел
15
Лахдо
15
Лахдо
7
ван Боммел
21
Одгор
17
Поку
17
Поку
21
Одгор
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
АЗ Алкмаар
1
Йерун Хувен
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
14
Nouri Cheung
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
14
Nouri Cheung
ЦФ
Остались в запасе
31
Даниэл Ден
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча РКС Ваалвейк - АЗ Алкмаар
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
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