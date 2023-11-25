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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Зволле - РКС Ваалвейк
Зволле - РКС Ваалвейк: обзор матча 25 ноября 2023
Зволле
25.11.2023, суббота, 23:00
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
1 : 2
Завершен
РКС Ваалвейк
29'
Д. ван ден Берг
14'
Ф. Стеванович
50'
К. Локеса
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Зволле - РКС Ваалвейк
88'
Замена
Д. Брума
️️️️
Д. Клеонис
84'
Замена
З. Баккали
️️️️
Ф. Стеванович
Замена
А. Эль-Аззузи
️️️️
А. Гарсия МакНалти
80'
79'
Замена
Р. Нимейер
️️️️
К. Локеса
79'
Замена
Д. Мин
️️️️
М. Крамер
79'
Замена
Х. Гаари
️️️️
Ю. Леливелд
Желтая карточка
Ю. Намли
78'
78'
Желтая карточка
М. Крамер
Замена
А. Веллиос
️️️️
Л. Ти
74'
Замена
О. Веланас
️️️️
E. Reijnders
61'
Замена
Ф. Дрейф
️️️️
Р. Томас
60'
50'
ГОЛ! 1:2!
К. Локеса
Пас отдал
Ю. Леливелд
42'
Желтая карточка
Ф. Стеванович
ГОЛ! 1:1!
Д. ван ден Берг
29'
14'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Стеванович
Пас отдал
Д. Клеонис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зволле
1
Jasper Schendelaar
ВР
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
Томас Лам
ЦЗ
3
Анселмо Гарсия МакНалти
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
30
Райан Томас
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
23
Eliano Reijnders
ЦФ
2
Bram Van Polen
(К)
ЦФ
34
Дави ван ден Берг
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
10
Филип Стеванович
ЛВ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
5
Крис Локеса
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
29
Михаэль Крамер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Зволле
25
Kenneth Vermeer
ВР
34
Ануар Эль-Аззузи
ЦЗ
33
Damian van der Haar
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
17
A. Fontana
ЦП
9
Ферди Дрейф
ЦФ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
18
Одиссеус Веланас
ЦФ
27
Апостолос Веллиос
ЦФ
РКС Ваалвейк
1
Йерун Хувен
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Дауда Вайдман
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
33
Рувен Нимейер
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
3-3-4
1
4
Керстен
3
Лам
3
Гарсия МакНалти
10
Бурместер
30
Томас
7
Намли
23
9
Ти
34
ван ден Берг
2
4-3-2-1
1
Вессен
4
Адевойе
33
ван ден Бейс
14
Мейерс
2
Леливелд
80
Ремерато
5
Локеса
5
Укили
10
Клеонис
10
Стеванович
29
Крамер
3
Гарсия МакНалти
34
Эль-Аззузи
34
Эль-Аззузи
3
Гарсия МакНалти
30
Томас
9
Дрейф
9
Дрейф
30
Томас
23
18
Веланас
18
Веланас
23
9
Ти
27
Веллиос
27
Веллиос
9
Ти
10
Клеонис
25
Брума
25
Брума
10
Клеонис
2
Леливелд
3
Гаари
3
Гаари
2
Леливелд
10
Стеванович
11
Баккали
11
Баккали
10
Стеванович
5
Локеса
33
Нимейер
33
Нимейер
5
Локеса
29
Крамер
9
Мин
9
Мин
29
Крамер
Остались в запасе
Зволле
РКС Ваалвейк
25
Kenneth Vermeer
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Главный тренер
Джонни Янсен
1
Йерун Хувен
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Дауда Вайдман
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
25
Kenneth Vermeer
ВР
33
Damian van der Haar
ЦЗ
2
Luis Görlich
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
22
Нико Серрано
ЛВ
40
Mike Hauptmeijer
ЦФ
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Дауда Вайдман
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
Главный тренер
Джонни Янсен
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Зволле - РКС Ваалвейк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Телстар
1 : 3
21.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Martin Van den Kerkhof, Netherlands
Стадион:
Mac3Park Stadion, Zwolle
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