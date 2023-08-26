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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - РКС Ваалвейк
НЕК - РКС Ваалвейк: обзор матча 26 августа 2023
НЕК
26.08.2023, суббота, 19:45
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
3 : 0
Завершен
РКС Ваалвейк
23'
М. Маттссон
90'
М. Маттссон
90+5'
Р. Гонсалес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - РКС Ваалвейк
ГОЛ! 3:0!
Р. Гонсалес
Пас отдал
М. Маттссон
90'
+5
90'
+1
Желтая карточка
Я. Укили
ГОЛ! 2:0!
М. Маттссон
90'
Замена
П. Маркеш
️️️️
Б. Перейра
85'
84'
Замена
Р. Мейр
️️️️
Ю. Леливелд
76'
Замена
Р. Маргарет
️️️️
Д. Клеонис
Замена
Б. Дост
️️️️
К. Огава
76'
Замена
Р. Гонсалес
️️️️
С. Хансен
75'
Замена
Ю. Бас
️️️️
Л. Ольден Ларсен
68'
63'
Замена
Р. Нимейер
️️️️
Д. Мин
60'
Желтая карточка
Д. Мин
46'
Замена
А. Мейерс
️️️️
К. Фелида
46'
Замена
Ш. Адевойе
️️️️
Т. Лутонда
ГОЛ! 1:0!
М. Маттссон
23'
Желтая карточка
М. Худемакерс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
18
Брайан Перейра
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
4
Мес Худемакерс
ОП
6
Дирк Пропер
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
22
Сонтье Хансен
ЦФ
9
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
5
Яссин Укили
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
9
Давид Мин
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
35
Luc Netten
ЦЗ
30
Daan Maas
ЦП
17
Нилс Россен
АП
10
Робер Гонсалес
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
33
Selim Can Sönmez
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
РКС Ваалвейк
1
Йерун Хувен
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
5
Крис Локеса
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
14
Nouri Cheung
ЦФ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
33
Рувен Нимейер
ЦФ
4-1-1-2-2
24
Силлессен
2
Росс
17
Нуйтинк
24
Вердонк
18
Перейра
4
Худемакерс
6
Пропер
8
Маттссон
7
Ларсен
9
Огава
22
Хансен
4-1-1-2-2
1
Вессен
3
Гаари
25
Брума
2
Леливелд
5
Лутонда
6
Фелида
5
Укили
10
Клеонис
11
Баккали
29
Крамер
9
Мин
7
Ларсен
15
Бас
15
Бас
7
Ларсен
22
Хансен
10
Гонсалес
10
Гонсалес
22
Хансен
18
Перейра
43
Маркеш
43
Маркеш
18
Перейра
9
Огава
12
Дост
12
Дост
9
Огава
6
Фелида
14
Мейерс
14
Мейерс
6
Фелида
5
Лутонда
4
Адевойе
4
Адевойе
5
Лутонда
2
Леливелд
22
Мейр
22
Мейр
2
Леливелд
10
Клеонис
18
Маргарет
18
Маргарет
10
Клеонис
9
Мин
33
Нимейер
33
Нимейер
9
Мин
Остались в запасе
НЕК
РКС Ваалвейк
22
Робин Руфс
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
35
Luc Netten
ЦЗ
30
Daan Maas
ЦП
17
Нилс Россен
АП
33
Selim Can Sönmez
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
1
Йерун Хувен
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
5
Крис Локеса
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
14
Nouri Cheung
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
31
Рейк Янсе
ВР
35
Luc Netten
ЦЗ
30
Daan Maas
ЦП
17
Нилс Россен
АП
33
Selim Can Sönmez
ЦФ
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
5
Крис Локеса
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
14
Nouri Cheung
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча НЕК - РКС Ваалвейк
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
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