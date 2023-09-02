Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - ПСВ
РКС Ваалвейк - ПСВ: обзор матча 02 сентября 2023
РКС Ваалвейк
02.09.2023, суббота, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
0 : 4
Завершен
ПСВ
44'
Д. Верман
53'
Н. Ланг
64'
Л. де Йонг
86'
М. Тилльман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - ПСВ
86'
ГОЛ! 0:4!
М. Тилльман
Пас отдал
Д. Верман
85'
Замена
А. Бабади
️️️️
Н. Ланг
84'
Замена
Ш. Самбо
️️️️
С. Дест
Замена
Ш. Адевойе
️️️️
Д. Брума
82'
72'
Замена
Р. Пепи
️️️️
Л. де Йонг
72'
Замена
М. Тилльман
️️️️
И. Сайбари
72'
Замена
Й. Вертессен
️️️️
Й. Бакайоко
Замена
Г. Ремерато
️️️️
Я. Укили
71'
64'
ГОЛ! 0:3!
Л. де Йонг
Пас отдал
Й. Бакайоко
Замена
К. Локеса
️️️️
Д. Мин
62'
Замена
Р. Нимейер
️️️️
З. Баккали
62'
Замена
Р. Маргарет
️️️️
Д. Клеонис
62'
53'
ГОЛ! 0:2!
Н. Ланг
Пас отдал
Л. де Йонг
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Верман
Пас отдал
Л. де Йонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
5
Яссин Укили
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
9
Давид Мин
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
8
Серджино Дест
ПЗ
22
Йерди Схаутен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
70
Ноа Ланг
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
8
Дауда Вайдман
ЦП
5
Крис Локеса
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
33
Рувен Нимейер
ЦФ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
10
Малик Тилльман
АП
11
Айзек Бабади
АП
9
Рикардо Пепи
ЦФ
11
Йорбе Вертессен
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Вессен
2
Леливелд
25
Брума
14
Мейерс
3
Гаари
6
Фелида
5
Укили
11
Баккали
10
Клеонис
29
Крамер
9
Мин
3-4-2-1
44
Бенитес
8
Дест
5
Рамальо
15
ван Анхолт
25
Верман
34
Сайбари
70
Ланг
22
Схаутен
11
Бакайоко
20
Тил
26
де Йонг
25
Брума
4
Адевойе
4
Адевойе
25
Брума
9
Мин
5
Локеса
5
Локеса
9
Мин
5
Укили
80
Ремерато
80
Ремерато
5
Укили
11
Баккали
33
Нимейер
33
Нимейер
11
Баккали
10
Клеонис
18
Маргарет
18
Маргарет
10
Клеонис
8
Дест
20
Самбо
20
Самбо
8
Дест
34
Сайбари
10
Тилльман
10
Тилльман
34
Сайбари
70
Ланг
11
Бабади
11
Бабади
70
Ланг
26
де Йонг
9
Пепи
9
Пепи
26
де Йонг
11
Бакайоко
11
Вертессен
11
Вертессен
11
Бакайоко
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
ПСВ
16
Марк Спенкелинк
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
8
Дауда Вайдман
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
8
Дауда Вайдман
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча РКС Ваалвейк - ПСВ
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Новости команд
Все
РКС Ваалвейк
ПСВ
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
25 ноября
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
25 ноября
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
25 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
25 ноября
2
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
25 ноября
2
Прогноз на точный счет матча «Фейеноорд» – «Валвейк»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:36
Прогноз на точный счет матча «Валвейк» – «Херенвен»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 12:55
Прогноз на точный счет матча «Гронинген» – «Валвейк»: Эредивизи, 3 мая 2025
2025.05.02 12:19
«РКС Ваалвейк» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.95
2025.04.24 09:03
Матч Эредивизие прервали из-за травмы головы вратаря
2023.10.01 08:28
Моуринью – об игроке «Реала»: «Забил фантастический гол, переломил ход матча»
25 ноября
1
Комментарий Моуринью после разгрома ПСВ
25 ноября
Мбаппе установил рекорд Лиги чемпионов для французских футболистов
25 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» разнес ПСВ, проиграв первый тайм – 5:1!
25 ноября
2
Мбаппе повторил достижение Месси в ЛЧ
25 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+