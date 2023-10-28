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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - РКС Ваалвейк
Спарта - РКС Ваалвейк: обзор матча 28 октября 2023
Спарта
28.10.2023, суббота, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
2 : 0
Завершен
РКС Ваалвейк
54'
Т. Лауритсен (П)
64'
А. Верскуерен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - РКС Ваалвейк
80'
Замена
Д. Брума
️️️️
Ф. Стеванович
80'
Замена
Д. Вайдман
️️️️
Г. Ремерато
Замена
Ч. Брим
️️️️
Т. Лауритсен
80'
Замена
D. Warmerdam
️️️️
К. Негли
80'
Желтая карточка
Т. Лауритсен
70'
Красная карточка
А. Верскуерен
67'
ГОЛ! 2:0!
А. Верскуерен
Пас отдал
Т. Лауритсен
64'
64'
Замена
К. Локеса
️️️️
К. Фелида
63'
Замена
З. Баккали
️️️️
Д. Клеонис
63'
Замена
Р. Мейр
️️️️
Ю. Леливелд
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Т. Лауритсен
54'
Желтая карточка
П. Клемент
39'
18'
Желтая карточка
Г. Ремерато
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
ВР
5
Джевенсио ван дер Куст
ЛЗ
3
Барт Вриндс
(К)
ЦЗ
4
Тейс Велтхуйс
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
10
Камиль Негли
ЦФ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
РКС Ваалвейк
1
Йерун Хувен
ВР
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
10
Филип Стеванович
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
29
Михаэль Крамер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Спарта
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
5
Метинью
ЦП
15
Dylan van Wageningen
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
28
Agustin Anello
ЦФ
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
13
Joey Kesting
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Дауда Вайдман
ЦП
5
Крис Локеса
ЦП
4-4-2
1
Олий
5
ван дер Куст
3
Вриндс
4
Велтхуйс
2
Бакари
18
Де Гузман
24
Верскуерен
24
Клемент
16
Китолано
9
Лауритсен
10
Негли
4-1-2-2-1
1
Хувен
33
ван ден Бейс
14
Мейерс
2
Леливелд
4
Адевойе
6
Фелида
80
Ремерато
5
Укили
10
Клеонис
10
Стеванович
29
Крамер
10
Негли
4
4
10
Негли
9
Лауритсен
7
Брим
7
Брим
9
Лауритсен
10
Стеванович
25
Брума
25
Брума
10
Стеванович
2
Леливелд
22
Мейр
22
Мейр
2
Леливелд
80
Ремерато
8
Вайдман
8
Вайдман
80
Ремерато
6
Фелида
5
Локеса
5
Локеса
6
Фелида
10
Клеонис
11
Баккали
11
Баккали
10
Клеонис
Остались в запасе
Спарта
РКС Ваалвейк
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
5
Метинью
ЦП
15
Dylan van Wageningen
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
28
Agustin Anello
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
16
Марк Спенкелинк
ВР
13
Joey Kesting
ВР
3
Хуриен Гаари
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
5
Метинью
ЦП
15
Dylan van Wageningen
ЦП
21
Hamza el Dahri
ЦП
28
Agustin Anello
ЦФ
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
13
Joey Kesting
ВР
3
Хуриен Гаари
ПЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Спарта - РКС Ваалвейк
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Главный судья:
Сандер ван дер Эйк
Стадион:
Хет Кастеел
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