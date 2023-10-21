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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Волендам
РКС Ваалвейк - Волендам: обзор матча 21 октября 2023
РКС Ваалвейк
21.10.2023, суббота, 19:45
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
2 : 1
Завершен
Волендам
43'
Д. Мин
90+2'
Я. Укили
89'
Б. Бенамар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Волендам
Замена
Д. Брума
️️️️
М. Крамер
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Я. Укили
Пас отдал
Д. Клеонис
90'
+2
89'
ГОЛ! 1:1!
Б. Бенамар
Пас отдал
D. Johnson
78'
Замена
Д. Флинт
️️️️
Д. Кокс
Желтая карточка
Г. Ремерато
76'
Замена
Д. Клеонис
️️️️
А. Мейерс
71'
Замена
Ф. Стеванович
️️️️
К. Локеса
70'
64'
Замена
D. Johnson
️️️️
Х. Мбуямба
Желтая карточка
А. Мейерс
55'
Замена
Р. Маргарет
️️️️
Д. Мин
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мин
Пас отдал
А. Мейерс
43'
28'
Желтая карточка
Х. Мбуямба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Йерун Хувен
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
5
Крис Локеса
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
9
Давид Мин
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Волендам
1
Мио Бакхаус
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
2
Deron Payne
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
8
Milan de Haan
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
36
Гаранг Куоль
ПВ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
25
Джеффри Брума
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
10
Филип Стеванович
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Дауда Вайдман
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
Волендам
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
14
Billy van Duijl
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
48
Bram van de Wiel
ЦП
79
Darius Johnson
ЦФ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
3-2-3-2
1
Хувен
14
Мейерс
4
Адевойе
33
ван ден Бейс
2
Леливелд
3
Гаари
80
Ремерато
5
Укили
5
Локеса
9
Мин
29
Крамер
3-2-2-1-2
1
Бакхаус
2
4
Мбуямба
5
Бенамар
4
Мирани
27
Кокс
8
6
Твигт
36
Куоль
21
Мюрен
77
Улд-Чих
29
Крамер
25
Брума
25
Брума
29
Крамер
5
Локеса
10
Стеванович
10
Стеванович
5
Локеса
14
Мейерс
10
Клеонис
10
Клеонис
14
Мейерс
9
Мин
18
Маргарет
18
Маргарет
9
Мин
27
Кокс
3
Флинт
3
Флинт
27
Кокс
4
Мбуямба
79
79
4
Мбуямба
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Волендам
16
Марк Спенкелинк
ВР
22
Раз Мейр
ПЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Дауда Вайдман
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
14
Billy van Duijl
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
48
Bram van de Wiel
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
22
Раз Мейр
ПЗ
6
Кевин Фелида
ОП
8
Дауда Вайдман
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
Остались в запасе
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
14
Billy van Duijl
ЦЗ
2
Оскар Буур
ЦЗ
48
Bram van de Wiel
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЛВ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
22
Hoeve Quincy
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Главный тренер
Вим Йонк
Статистика матча РКС Ваалвейк - Волендам
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
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