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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Аякс
РКС Ваалвейк - Аякс: обзор матча 06 декабря 2023
РКС Ваалвейк
06.12.2023, среда, 22:00
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
2 : 3
Завершен
Аякс
37'
М. Крамер
51'
Я. Укили
30'
Б. Бробби
43'
С. Бергвейн (П)
57'
С. Бергейс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол РКС Ваалвейк - Аякс
Желтая карточка
Я. Укили
87'
84'
Замена
Б. Тахирович
️️️️
С. Фос
84'
Замена
Д. Рамай
️️️️
Д. Гортер
Замена
Д. Вайдман
️️️️
Г. Ремерато
83'
Замена
Х. Гаари
️️️️
Ю. Леливелд
82'
79'
Замена
️️️️
С. Бергвейн
Замена
Ф. Стеванович
️️️️
Д. Клеонис
70'
Замена
Р. Маргарет
️️️️
З. Баккали
59'
57'
ГОЛ! 2:3!
С. Бергейс
Пас отдал
Д. Ренш
ГОЛ! 2:2!
Я. Укили
Пас отдал
А. Мейерс
51'
Замена
Д. Мин
️️️️
Р. Нимейер
46'
43'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
С. Бергвейн
Желтая карточка
А. Мейерс
42'
ГОЛ! 1:1!
М. Крамер
Пас отдал
А. Мейерс
37'
30'
ГОЛ! 0:1!
Б. Бробби
Пас отдал
К. Форбш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
10
Денильо Клеонис
ПВ
33
Рувен Нимейер
ЦФ
29
Михаэль Крамер
(К)
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
2
Девин Ренш
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
6
Йосип Шутало
ЦЗ
13
Гастон Авила
ПЗ
9
Карлуш Форбш
ЛВ
55
Силвано Фос
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
34
Стевен Бергвейн
(К)
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
РКС Ваалвейк
16
Марк Спенкелинк
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
10
Филип Стеванович
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
5
Крис Локеса
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Дауда Вайдман
ЦП
9
Давид Мин
ЦФ
18
Ричонел Маргарет
ЦФ
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
1
Диант Рамай
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
3
Борна Соса
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
22
Мика Годтс
ЛВ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
4
Бенжамин Тахирович
ЦП
14
Кристиан Хлинссон
АП
34
Джейдон Банел
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
26
Амуррихо ван Аксель Донген
ЦФ
42
Ар'жани Марта
ЦФ
4-2-2-2
1
Вессен
2
Леливелд
33
ван ден Бейс
14
Мейерс
4
Адевойе
80
Ремерато
5
Укили
11
Баккали
10
Клеонис
29
Крамер
33
Нимейер
4-1-2-2-1
1
Гортер
13
Авила
21
Хато
6
Шутало
2
Ренш
55
Фос
23
Бергейс
24
Тэйлор
34
Бергвейн
9
Форбш
9
Бробби
2
Леливелд
3
Гаари
3
Гаари
2
Леливелд
80
Ремерато
8
Вайдман
8
Вайдман
80
Ремерато
10
Клеонис
10
Стеванович
10
Стеванович
10
Клеонис
33
Нимейер
9
Мин
9
Мин
33
Нимейер
11
Баккали
18
Маргарет
18
Маргарет
11
Баккали
1
Гортер
1
Рамай
1
Рамай
1
Гортер
55
Фос
4
Тахирович
4
Тахирович
55
Фос
ван Мегем
14
Хлинссон
14
Хлинссон
ван Мегем
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Аякс
16
Марк Спенкелинк
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
6
Кевин Фелида
ОП
5
Крис Локеса
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
28
Херонимо Рульи
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
3
Борна Соса
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
22
Мика Годтс
ЛВ
34
Джейдон Банел
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
26
Амуррихо ван Аксель Донген
ЦФ
42
Ар'жани Марта
ЦФ
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Остались в запасе
16
Марк Спенкелинк
ВР
1
Йерун Хувен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
22
Раз Мейр
ПЗ
6
Кевин Фелида
ОП
5
Крис Локеса
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
Остались в запасе
28
Херонимо Рульи
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЛЗ
3
Борна Соса
ЛЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
18
Яков Медич
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
8
Бранко ван ден Бомен
ЦП
22
Мика Годтс
ЛВ
34
Джейдон Банел
ЦФ
29
Чуба Акпом
ЦФ
9
Жорж Микаутадзе
ЦФ
26
Амуррихо ван Аксель Донген
ЦФ
42
Ар'жани Марта
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Джон ван'т Схип
Статистика матча РКС Ваалвейк - Аякс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Главный судья:
Пол Ван Букел
(Вирлингсбек)
Стадион:
Мандемакерс
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