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Франсис Перес
Статистика
Франсис Перес - статистика
Завершил карьеру
17 декабря 1981 (44)
#15 | Защитник
180 см | 75 кг
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2011/2012
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Примера 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Расинг
22
0
0
5
1
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Расинг
2 : 4
13.05.2012
Осасуна
1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Сарагоса
2 : 1
05.05.2012
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Хетафе
1 : 1
01.05.2012
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Реал Сосьедад
3 : 0
28.04.2012
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Расинг
0 : 1
22.04.2012
Атлетик
1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Вильярреал
1 : 1
15.04.2012
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Малага
3 : 0
09.04.2012
Расинг
1' - 3'
3'
Испания. Примера, 31 тур
Расинг
0 : 1
31.03.2012
Гранада
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Бетис
1 : 1
25.03.2012
Расинг
1' - 66'
Испания. Примера, 28 тур
Эспаньол
3 : 1
19.03.2012
Расинг
1' - 90'
54'
Испания. Примера, 27 тур
Расинг
0 : 2
11.03.2012
Барселона
1' - 90'
11'
Испания. Примера, 25 тур
Расинг
1 : 1
25.02.2012
Спортинг
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Реал
4 : 0
18.02.2012
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Расинг
0 : 0
11.02.2012
Атлетико
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Леванте
1 : 1
04.02.2012
Расинг
Был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Мальорка
2 : 1
27.11.2011
Расинг
1' - 46'
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
1 : 3
21.11.2011
Малага
1' - 90'
27'
Испания. Примера, 12 тур
Гранада
0 : 0
06.11.2011
Расинг
1' - 90'
90'
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
1 : 0
30.10.2011
Бетис
1' - 90'
12'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 2
25.10.2011
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Расинг
0 : 1
22.10.2011
Эспаньол
1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Барселона
3 : 0
15.10.2011
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Расинг
1 : 1
01.10.2011
Райо Вальекано
1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Спортинг
0 : 0
25.09.2011
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Расинг
0 : 0
21.09.2011
Реал
1' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетико
4 : 0
18.09.2011
Расинг
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Расинг
0 : 0
11.09.2011
Леванте
1' - 90'
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