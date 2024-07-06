Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Милош Красич
Новости
Милош Красич - новости
Завершил карьеру
1 ноября 1984 (41), Митровица
#17 | Полузащитник
185 см | 79 кг
Сербия
Статистика
Новости
Публикации
Красич ответил, претендовал бы или нет Акинфеев на «Золотой мяч» в случае трансфера в Европу
2024.07.06 16:44
1
Три лучших серба в истории РПЛ по версии Коромана
2024.03.19 00:52
3
РФС утвердил состав звезд, приглашенных на матч Россия – Сербия
2024.02.26 22:44
6
РФС намерен пригласить трех экс-футболистов РПЛ на матч Россия – Сербия
2024.01.17 21:55
2
Красич назвал лучших футболистов, с которыми играл в ЦСКА
2023.11.25 13:51
1
Красич раскрыл клуб РПЛ, где мог оказаться после ухода из ЦСКА
2023.11.24 23:26
Красич оценил шансы «Краснодара» на чемпионский титул
2023.11.24 11:12
1
Красич: «Спартак» самый популярный клуб России? Ха-ха»
2023.11.21 17:50
14
Красич назвал самого значимого тренера в своей карьере
2023.11.21 15:52
Красич раскрыл, чем занимается после завершения карьеры
2023.11.20 16:16
1
Красич оценил результаты ЦСКА в этом сезоне РПЛ
2023.11.20 14:25
Экс-футболист ЦСКА и «Ювентуса»: «Акинфеев может играть дольше, чем Буффон»
2023.11.19 22:22
1
Акинфеев может сыграть в ретроматче «Локомотива» и ЦСКА
2023.11.09 13:58
3
Красич, Рахимич и Родолфо снова сыграют за ЦСКА и «Локомотив»
2023.11.03 11:57
Олич – о Красиче и Рахимиче в ЦСКА: «Пока не разговаривали. Поговорим в конце сезона»
2021.03.24 18:54
Красич: «Готов вернуться в ЦСКА в любом качестве»
2021.03.20 21:34
1
Красич может получить должность в структуре ЦСКА
2021.03.20 17:59
2
Красич: «Все, я завершил карьеру»
2019.05.26 15:26
7
Красич: «Я завершил карьеру? Нет, об этом еще рано говорить»
2019.03.05 17:55
5
Фото
Влашич в Новый год сделал фото с экс-игроком ЦСКА Красичем
2019.01.02 09:10
5
Экс-игрок ЦСКА Красич близок к завершению карьеры. Сербу 34 года
2018.12.20 21:38
8
Фото
ЦСКА поздравил Красича с днем рождения
2018.11.01 13:30
8
Красич: «С Маркизио «Зенит» – безоговорочный фаворит РПЛ. Конкурентов нет»
2018.09.05 12:17
27
Рахимич: «У ЦСКА образуется неплохая связка молодых балканских футболистов»
2018.08.20 08:18
5
Экс-хавбек ЦСКА Красич: «Армейцы в первом матче сыграли лучше «Црвены Звезды»
2018.02.13 23:15
Яровинский: «ЦСКА рассматривал возвращение Красича, но он не подошел под тактическую модель»
2017.04.24 16:29
3
Красич: «Слуцкий – один из лучших молодых тренеров мира»
2016.11.03 20:36
6
Красич: «Каррера многому научился у Конте и все это дает игрокам «Спартака»
2016.11.01 10:41
12
Красич мог перейти в «Легию», когда ее возглавлял Черчесов
2016.11.01 09:48
«Вердер» проявляет интерес к Красичу
2016.06.07 01:02
1
1
2
Главные новости
Реакция 79-летнего Семина на новость о возвращении в РПЛ
14:29
Появилось объяснение, почему «Зенит» ненавидят
13:53
5
У «Факела» есть еще два кандидата на пост тренера помимо Семина
13:28
2
Абаскаль прокомментировал информацию о назначении в «Факел»
13:11
2
Тедеско уволен через 3,5 месяца после назначения
12:49
3
Реакция Мостового на Абаскаля в «Факеле»
12:38
2
Видео
Задержание наркомана с 82 матчами за Англию, которого предлагают клубам РПЛ
12:29
4
79-летний Семин близок к возвращению в РПЛ
12:01
5
Появилось объяснение, почему «Спартак» не продлевает контракт с Барко
11:49
14
В «Факеле» одним словом отреагировали на информацию об Абаскале
11:12
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+