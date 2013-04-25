Статистика по турнирам

Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Кубок Берлускони 2011 Италия. Серия А 2011/2012 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Copa del Sol 2010 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Россия. Премьер-Лига 2010 Суперкубок России 2010 Чемпионат мира 2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Россия. Кубок 2009/2010 Россия. Премьер-лига 2009 Сборные. Международный турнир. Кипр 2009 Суперкубок России 2009 Кубок Первого Канала 2008 Кубок УЕФА 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Россия. Кубок 2008/2009 Россия. Премьер-лига 2008 Кубок Первого Канала 2007 Лига Чемпионов 2007/2008 Россия. Кубок 2007/2008 Россия. Премьер-лига 2007 Суперкубок России 2007 Россия. Премьер-лига 2006 Россия. Премьер-лига 2005 Суперкубок УЕФА 2005 Россия. Премьер-лига 2004