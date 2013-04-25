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Милош Красич
Статистика
Милош Красич - статистика
Завершил карьеру
1 ноября 1984 (41), Митровица
#17 | Полузащитник
185 см | 79 кг
Сербия
Статистика
Новости
Публикации
Статистика по турнирам
Лига Европы 2012/2013
Лига чемпионов 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Кубок Берлускони 2011
Италия. Серия А 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Copa del Sol 2010
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Россия. Премьер-Лига 2010
Суперкубок России 2010
Чемпионат мира 2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Россия. Кубок 2009/2010
Россия. Премьер-лига 2009
Сборные. Международный турнир. Кипр 2009
Суперкубок России 2009
Кубок Первого Канала 2008
Кубок УЕФА 2008/2009
Отборочные матчи к ЧЕ 2008
Россия. Кубок 2008/2009
Россия. Премьер-лига 2008
Кубок Первого Канала 2007
Лига Чемпионов 2007/2008
Россия. Кубок 2007/2008
Россия. Премьер-лига 2007
Суперкубок России 2007
Россия. Премьер-лига 2006
Россия. Премьер-лига 2005
Суперкубок УЕФА 2005
Россия. Премьер-лига 2004
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фенербахче
5
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/2 финала
Фенербахче
1 : 0
25.04.2013
Бенфика
87' - 90'
Лига Европы, 1/4 финала
Лацио
1 : 1
11.04.2013
Фенербахче
87' - 90'
Лига Европы, 1/8 финала
Фенербахче
1 : 1
15.03.2013
Виктория
Был в запасе
Лига Европы, 6 тур
Фенербахче
0 : 3
06.12.2012
Боруссия М
1' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Марсель
0 : 1
23.11.2012
Фенербахче
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Фенербахче
2 : 0
08.11.2012
АЕЛ
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
АЕЛ
0 : 1
25.10.2012
Фенербахче
68' - 90'
Лига Европы, 2 тур
Боруссия М
2 : 4
04.10.2012
Фенербахче
78' - 90'
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