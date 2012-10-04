Милош Красич - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Красич
|Команда
|Лехия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Митровица
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 ноября 1984 (38 лет)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Имя
|Милош
|Фамилия
|Красич
|Команда
|Лехия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Митровица
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 ноября 1984 (38 лет)
|Рост
|185
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фенербахче
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.04.2013
|87' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|1:0
|Бенфика (Лиссабон)
|11.04.2013
|87' -90'
|Лацио (Рим)
|1:1
|Фенербахче (Стамбул)
|15.03.2013
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|1:1
|Виктория (Пльзень)
|06.12.2012
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|0:3
|Боруссия (Менхенгладбах)
|23.11.2012
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|0:1
|Фенербахче (Стамбул)
|08.11.2012
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|2:0
|АЕЛ (Лимасcол)
|25.10.2012
|68' -90'
|АЕЛ (Лимасcол)
|0:1
|Фенербахче (Стамбул)
|04.10.2012
|78' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|2:4
|Фенербахче (Стамбул)