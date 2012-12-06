Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Боруссия М
Фенербахче - Боруссия М: обзор матча 06 декабря 2012
Фенербахче
06.12.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа C, 6 тур
0 : 3
Завершен
Боруссия М
23'
Т. Чигерчи
28'
М. Ханке (П)
79'
Л. де Йонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Боруссия М
81'
Замена
М. Циммерманн
️️️️
П. Млапа
79'
ГОЛ! 0:3!
Л. де Йонг
Пас отдал
А. Юнес
Замена
Д. Эркин
️️️️
М. Топал
75'
72'
Замена
А. Юнес
️️️️
Т. Чигерчи
67'
Замена
Л. де Йонг
️️️️
М. Ханке
Замена
Д. Кейт
️️️️
М. Стох
60'
Замена
К.
️️️️
Р. Нияз
59'
28'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Ханке
23'
ГОЛ! 0:1!
Т. Чигерчи
Пас отдал
П. Млапа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
53
Сердар Кешимал
ЦЗ
67
Шам Орхан
ЦЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
60
Озгюр Чек
ЦП
21
Речеп Нияз
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
21
Сельджук Шахин
ЦП
17
Милош Красич
ПП
12
Анри Бьенвеню
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
4
Юлиан Корб
ЦЗ
18
Альваро Домингес
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
34
Гранит Джака
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
10
Бранимир Хргота
ЦФ
9
Майк Ханке
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Фенербахче
1
Серкан Киринтили
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
16
Кристиан
АП
23
Семих Шентюрк
АП
38
Мехмет Топуз
ПП
7
Дирк Кейт
ПП
Боруссия М
29
Никлас Болтен
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
27
Нико Бранденбургер
ЦЗ
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
8
Амин Юнес
АП
26
Люк де Йонг
ЦФ
3-5-1-1
34
Гюнок
53
Кешимал
67
Орхан
4
Коркмаз
21
Нияз
5
Топал
17
Стох
21
Шахин
17
Красич
60
Чек
12
Бьенвеню
4-2-1-3
33
Хаймерот
4
Корб
18
Домингес
4
Брауверс
17
Вендт
38
Чигерчи
34
Джака
4
Ринг
26
Млапа
9
Ханке
10
Хргота
5
Топал
88
Эркин
88
Эркин
5
Топал
21
Нияз
16
Кристиан
16
Кристиан
21
Нияз
17
Стох
7
Кейт
7
Кейт
17
Стох
26
Млапа
25
Циммерманн
25
Циммерманн
26
Млапа
38
Чигерчи
8
Юнес
8
Юнес
38
Чигерчи
9
Ханке
26
де Йонг
26
де Йонг
9
Ханке
Остались в запасе
Фенербахче
Боруссия М
1
Серкан Киринтили
ВР
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
23
Семих Шентюрк
АП
38
Мехмет Топуз
ПП
Главный тренер
Айкют Кочаман
29
Никлас Болтен
ВР
27
Нико Бранденбургер
ЦЗ
3
Филип Дамс
ЛЗ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Остались в запасе
1
Серкан Киринтили
ВР
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
23
Семих Шентюрк
АП
38
Мехмет Топуз
ПП
Остались в запасе
29
Никлас Болтен
ВР
27
Нико Бранденбургер
ЦЗ
3
Филип Дамс
ЛЗ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Главный тренер
Люсьен Фавр
Статистика матча Фенербахче - Боруссия М
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Главный судья:
Мануэл Жорже Соуза
(Порту)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Новости команд
Все
Фенербахче
Боруссия М
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
Вчера, 14:19
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
«Чорум» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
7 ноября
1
Суперлига: шансы «Чорума» и «Фенербахче» на победу в матче 11 тура
7 ноября
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
Вчера, 14:19
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
«Чорум» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
7 ноября
1
Суперлига: шансы «Чорума» и «Фенербахче» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+