Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Боруссия М - Фенербахче
Боруссия М - Фенербахче: обзор матча 04 октября 2012
Боруссия М
04.10.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа C, 2 тур
2 : 4
Завершен
Фенербахче
18'
Л. де Йонг
74'
И. Де Камарго
25'
К.
40'
Р. Мейрелеш
71'
Д. Кейт
87'
К.
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия М - Фенербахче
90'
+3
Замена
С. Шахин
️️️️
Д. Кейт
87'
ГОЛ! 2:4!
К.
Пас отдал
Д. Кейт
Замена
П. Млапа
️️️️
Г. Джака
86'
Желтая карточка
Л. де Йонг
79'
Желтая карточка
Т. Маркс
78'
78'
Замена
М. Красич
️️️️
М. Сов
76'
Желтая карточка
Д. Эркин
ГОЛ! 2:3!
И. Де Камарго
Пас отдал
Х. Аранго
74'
71'
ГОЛ! 1:3!
Д. Кейт
Пас отдал
Д. Эркин
Замена
И. Де Камарго
️️️️
Т. Чигерчи
62'
Замена
Б. Хргота
️️️️
А. Ринг
46'
40'
ГОЛ! 1:2!
Р. Мейрелеш
Пас отдал
Д. Эркин
32'
Желтая карточка
Э. Коркмаз
29'
Желтая карточка
Г. Генюл
25'
ГОЛ! 1:1!
К.
ГОЛ! 1:0!
Л. де Йонг
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия М
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
3
Филип Дамс
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
4
Роел Брауверс
ЦЗ
18
Хуан Аранго
ЛП
38
Толга Чигерчи
ОП
34
Гранит Джака
ОП
4
Александер Ринг
ЦП
14
Торбен Маркс
ЦП
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
16
Кристиан
АП
7
Дирк Кейт
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Боруссия М
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
9
Игор Де Камарго
ЦФ
10
Бранимир Хргота
ЦФ
26
Пениель Млапа
РФ
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
21
Сельджук Шахин
ЦП
23
Семих Шентюрк
АП
38
Мехмет Топуз
ПП
17
Милош Красич
ПП
4-2-3-1
1
тер Стеген
3
Дамс
6
Нордтвейт
4
Брауверс
39
Штранцль
38
Чигерчи
34
Джака
18
Аранго
14
Маркс
4
Ринг
26
де Йонг
3-2-3-1-1
1
Демирель
4
Коркмаз
77
Генюл
33
Али Калдырым
14
Иртегюн
88
Эркин
7
Кейт
5
Топал
14
Мейрелеш
16
Кристиан
17
Сов
38
Чигерчи
9
Де Камарго
9
Де Камарго
38
Чигерчи
4
Ринг
10
Хргота
10
Хргота
4
Ринг
34
Джака
26
Млапа
26
Млапа
34
Джака
7
Кейт
21
Шахин
21
Шахин
7
Кейт
17
Сов
17
Красич
17
Красич
17
Сов
Остались в запасе
Боруссия М
Фенербахче
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Люсьен Фавр
34
Мерт Гюнок
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
23
Семих Шентюрк
АП
38
Мехмет Топуз
ПП
Главный тренер
Айкют Кочаман
Остались в запасе
33
Кристофер Хаймерот
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
23
Семих Шентюрк
АП
38
Мехмет Топуз
ПП
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Айкют Кочаман
Статистика матча Боруссия М - Фенербахче
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 6 тур
Боруссия М
1 : 2
18.10.2026
Хоффенхайм
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Фернандо Тейшейра Витьенес
(Сантандер)
Стадион:
Боруссия-Парк
Новости команд
Все
Боруссия М
Фенербахче
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
Вчера, 14:19
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
«Чорум» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
7 ноября
1
Суперлига: шансы «Чорума» и «Фенербахче» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Гамбург» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 6 ноября 2026
6 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Гамбурга» и «Боруссии М» на победу в матче 9 тура
5 ноября
Бундеслига Германии: шансы «Боруссии М» и «Падерборна» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Кубок Германии: шансы «Боруссии М» и «Карлсруэ» на победу в матче 2-го раунда
26 октября
«Штутгарт» – «Боруссия М»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
23 октября
У ЦСКА на руках три предложения по Кисляку
Вчера, 14:19
4
Кисляк отреагировал на интерес «Галатасарая» и «Фенербахче»
9 ноября
«Чорум» – «Фенербахче»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Агент Батракова раскрыл, какие турецкие клубы интересуются Кисляком
7 ноября
1
Суперлига: шансы «Чорума» и «Фенербахче» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+