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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Марсель - Фенербахче
Марсель - Фенербахче: обзор матча 23 ноября 2012
Марсель
23.11.2012, пятница, 00:05
Лига Европы, группа C, 5 тур
0 : 1
Завершен
Фенербахче
40'
Б. Иртегюн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Фенербахче
89'
Замена
С. Шахин
️️️️
К.
Желтая карточка
А. Айю
88'
87'
Желтая карточка
М. Топал
Замена
У. Жобельо
️️️️
Д. Бартон
86'
85'
Замена
М. Стох
️️️️
Д. Эркин
80'
Замена
М. Топуз
️️️️
М. Сов
79'
Желтая карточка
Б. Иртегюн
Желтая карточка
Ж. Айю
74'
Замена
Б. Шейру
️️️️
Ф. Распентино
69'
40'
ГОЛ! 0:1!
Б. Иртегюн
Пас отдал
К.
Желтая карточка
Л. Мендес
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
2
Кассим Абдалла
ЛЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
16
Род Фанни
ЦЗ
2
Лукас Мендес
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
24
Раффидин Абдулла
ОП
8
Джоуи Бартон
ЦП
31
Морган Амалфитано
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
9
Флориан Распентино
ЦФ
Главный тренер
Эли Боп
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
16
Кристиан
АП
7
Дирк Кейт
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Марсель
2
Баптисте Ало
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
21
Папе М'Боу
ЦП
8
Бенуа Шейру
ЦП
10
Уэсли Жобельо
ЦФ
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
17
Мирослав Стох
ЦП
21
Сельджук Шахин
ЦП
23
Семих Шентюрк
АП
38
Мехмет Топуз
ПП
17
Милош Красич
ПП
4-1-2-1-2
30
Манданда
2
Абдалла
16
Фанни
2
Мендес
21
Морель
24
Абдулла
8
Бартон
31
Амалфитано
24
Айю
9
Распентино
10
Айю
3-2-3-1-1
1
Демирель
33
Али Калдырым
77
Генюл
2
Йобо
14
Иртегюн
88
Эркин
7
Кейт
14
Мейрелеш
5
Топал
16
Кристиан
17
Сов
8
Бартон
10
Жобельо
10
Жобельо
8
Бартон
9
Распентино
8
Шейру
8
Шейру
9
Распентино
88
Эркин
17
Стох
17
Стох
88
Эркин
16
Кристиан
21
Шахин
21
Шахин
16
Кристиан
17
Сов
38
Топуз
38
Топуз
17
Сов
Остались в запасе
Марсель
Фенербахче
21
Папе М'Боу
ЦП
2
Баптисте Ало
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
Главный тренер
Эли Боп
34
Мерт Гюнок
ВР
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
23
Семих Шентюрк
АП
17
Милош Красич
ПП
Главный тренер
Айкют Кочаман
Остались в запасе
21
Папе М'Боу
ЦП
2
Баптисте Ало
ЦЗ
20
Сулейман Диавара
ЦЗ
77
Шарль Каборе
ОП
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
23
Семих Шентюрк
АП
17
Милош Красич
ПП
Главный тренер
Эли Боп
Главный тренер
Айкют Кочаман
Статистика матча Марсель - Фенербахче
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Марсель
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
- : -
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Лига Европы, 3 тур
Штурм
1 : 0
22.10.2026
Марсель
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Велодром
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