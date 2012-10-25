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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕЛ - Фенербахче
АЕЛ - Фенербахче: обзор матча 25 октября 2012
АЕЛ
25.10.2012, четверг, 23:05
Лига Европы, группа C, 3 тур
0 : 1
Завершен
Фенербахче
72'
Э. Коркмаз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕЛ - Фенербахче
90'
+3
Замена
С. Кешимал
️️️️
М. Сов
85'
Замена
М. Стох
️️️️
Д. Кейт
Желтая карточка
Д. Жуниор
83'
Замена
Л. Бебе
️️️️
М. Николау
78'
Замена
О. Са
️️️️
Воухо
73'
72'
ГОЛ! 0:1!
Э. Коркмаз
Пас отдал
К.
Замена
Жилберто
️️️️
П. Сержиу
70'
68'
Замена
М. Красич
️️️️
Д. Эркин
Желтая карточка
Монтейро
25'
22'
Желтая карточка
М. Топал
19'
Желтая карточка
Э. Коркмаз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕЛ
32
Матиас Дегра
ВР
29
Эдвин Оуон
ЦЗ
22
Досса Жуниор
ЦЗ
23
Карлитуш
ПЗ
21
Марко Айроса
ПЗ
77
Деде
ОП
27
Монтейро
ЦП
12
Мариос Николау
ЦП
17
Руи Мигел
ЦП
99
Воухо
ЦФ
17
Паулу Сержиу
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
4
Эгемен Коркмаз
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
21
Сельджук Шахин
ЦП
16
Кристиан
АП
7
Дирк Кейт
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
АЕЛ
23
Исли Хиди
ВР
19
Эдмар
ЛЗ
5
Стелиос Парпас
ЦЗ
20
Лусиано Бебе
ЦП
70
Жилберто
ЦП
19
Михалис Константину
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
53
Сердар Кешимал
ЦЗ
21
Речеп Нияз
ЦП
60
Озгюр Чек
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
23
Семих Шентюрк
АП
17
Милош Красич
ПП
4-1-3-2
32
Дегра
23
Карлитуш
29
Оуон
22
Жуниор
21
Айроса
77
Деде
27
Монтейро
12
Николау
17
Мигел
17
Сержиу
99
Воухо
3-2-3-1-1
1
Демирель
4
Коркмаз
77
Генюл
33
Али Калдырым
14
Иртегюн
88
Эркин
7
Кейт
21
Шахин
5
Топал
16
Кристиан
17
Сов
12
Николау
20
Бебе
20
Бебе
12
Николау
17
Сержиу
70
Жилберто
70
Жилберто
17
Сержиу
99
Воухо
70
Са
70
Са
99
Воухо
17
Сов
53
Кешимал
53
Кешимал
17
Сов
7
Кейт
17
Стох
17
Стох
7
Кейт
88
Эркин
17
Красич
17
Красич
88
Эркин
Остались в запасе
АЕЛ
Фенербахче
5
Стелиос Парпас
ЦЗ
19
Михалис Константину
ЦФ
23
Исли Хиди
ВР
19
Эдмар
ЛЗ
Главный тренер
Памбос Христодулу
21
Речеп Нияз
ЦП
60
Озгюр Чек
ЦП
34
Мерт Гюнок
ВР
23
Семих Шентюрк
АП
Главный тренер
Айкют Кочаман
Остались в запасе
5
Стелиос Парпас
ЦЗ
19
Михалис Константину
ЦФ
23
Исли Хиди
ВР
19
Эдмар
ЛЗ
Остались в запасе
21
Речеп Нияз
ЦП
60
Озгюр Чек
ЦП
34
Мерт Гюнок
ВР
23
Семих Шентюрк
АП
Главный тренер
Памбос Христодулу
Главный тренер
Айкют Кочаман
Статистика матча АЕЛ - Фенербахче
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
- : -
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония Арадипу
0 : 2
18.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕЛ
2 : 1
11.10.2026
Омония 29-го мая
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Информация о матче
Главный судья:
Александру Дан Тудор
(Бухарест)
Стадион:
Тсирион Атлитико Кентро
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