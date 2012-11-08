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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - АЕЛ
Фенербахче - АЕЛ: обзор матча 08 ноября 2012
Фенербахче
08.11.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа C, 4 тур
2 : 0
Завершен
АЕЛ
11'
Д. Кейт
41'
М. Сов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - АЕЛ
Желтая карточка
Д. Эркин
89'
Замена
Р. Нияз
️️️️
Р. Мейрелеш
83'
73'
Замена
Воухо
️️️️
М. Константину
Замена
Д. Эркин
️️️️
Х. Али Калдырым
72'
Замена
С. Шахин
️️️️
К.
72'
70'
Красная карточка
Э. Оуон
Желтая карточка
Р. Мейрелеш
64'
59'
Замена
К. Диксон
️️️️
Монтейро
59'
Замена
Эдмар
️️️️
П. Сержиу
55'
Желтая карточка
М. Константину
52'
Желтая карточка
Карлитуш
ГОЛ! 2:0!
М. Сов
Пас отдал
К.
41'
ГОЛ! 1:0!
Д. Кейт
Пас отдал
Г. Генюл
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
2
Джозеф Йобо
ЦЗ
77
Гекхан Генюл
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
14
Бекир Иртегюн
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
14
Рауль Мейрелеш
ЦП
16
Кристиан
АП
7
Дирк Кейт
ПП
17
Мусса Сов
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
АЕЛ
32
Матиас Дегра
ВР
29
Эдвин Оуон
ЦЗ
5
Стелиос Парпас
ЦЗ
23
Карлитуш
ПЗ
77
Деде
ОП
20
Лусиано Бебе
ЦП
27
Монтейро
ЦП
17
Руи Мигел
ЦП
12
Мариос Николау
ЦП
17
Паулу Сержиу
ЦФ
19
Михалис Константину
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Фенербахче
34
Мерт Гюнок
ВР
88
Джанер Эркин
ЛЗ
53
Сердар Кешимал
ЦЗ
21
Речеп Нияз
ЦП
21
Сельджук Шахин
ЦП
23
Семих Шентюрк
АП
17
Милош Красич
ПП
АЕЛ
23
Исли Хиди
ВР
19
Эдмар
ЛЗ
15
Христос Теофилу
ЦЗ
21
Марко Айроса
ПЗ
84
Крис Диксон
ЦФ
99
Воухо
ЦФ
70
Орланду Са
ЦФ
4-4-1-1
1
Демирель
2
Йобо
77
Генюл
33
Али Калдырым
14
Иртегюн
5
Топал
17
Стох
14
Мейрелеш
7
Кейт
16
Кристиан
17
Сов
3-1-4-2
32
Дегра
23
Карлитуш
5
Парпас
29
Оуон
77
Деде
27
Монтейро
17
Мигел
12
Николау
20
Бебе
19
Константину
17
Сержиу
14
Мейрелеш
21
Нияз
21
Нияз
14
Мейрелеш
33
Али Калдырым
88
Эркин
88
Эркин
33
Али Калдырым
16
Кристиан
21
Шахин
21
Шахин
16
Кристиан
27
Монтейро
84
Диксон
84
Диксон
27
Монтейро
19
Константину
99
Воухо
99
Воухо
19
Константину
17
Сержиу
19
Эдмар
19
Эдмар
17
Сержиу
Остались в запасе
Фенербахче
АЕЛ
53
Сердар Кешимал
ЦЗ
34
Мерт Гюнок
ВР
23
Семих Шентюрк
АП
17
Милош Красич
ПП
Главный тренер
Айкют Кочаман
15
Христос Теофилу
ЦЗ
23
Исли Хиди
ВР
21
Марко Айроса
ПЗ
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Памбос Христодулу
Остались в запасе
53
Сердар Кешимал
ЦЗ
34
Мерт Гюнок
ВР
23
Семих Шентюрк
АП
17
Милош Красич
ПП
Остались в запасе
15
Христос Теофилу
ЦЗ
23
Исли Хиди
ВР
21
Марко Айроса
ПЗ
70
Орланду Са
ЦФ
Главный тренер
Айкют Кочаман
Главный тренер
Памбос Христодулу
Статистика матча Фенербахче - АЕЛ
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Кармиотисса
- : -
22.11.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕЛ
3 : 1
07.11.2026
Красава ЕНИ
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Омония
2 : 0
31.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕЛ
1 : 3
25.10.2026
Арис
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Омония Арадипу
0 : 2
18.10.2026
АЕЛ
Кипр. Первый Дивизион, 5 тур
АЕЛ
2 : 1
11.10.2026
Омония 29-го мая
Информация о матче
Главный судья:
Кристин Якобссон
(Коупавогюр)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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