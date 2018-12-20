Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    Тест: знаете ли вы игроков «Атлетико»?
    2 Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    Угадай бывшего футболиста по новой профессии
    3 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»

    Экс-игрок ЦСКА Красич близок к завершению карьеры. Сербу 34 года

    Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич дал интервью Sporx, в котором поговорил о завершении карьеры. Футболисту 34 года.

    «Близок к тому, чтобы завершить карьеру. Теперь хочу уделять больше времени семье. Планирую занять руководящую должность в каком-нибудь клубе», – сказал серб.

    • Больше всего матчей за карьеру серб провел за ЦСКА – 150 игр в РПЛ, 26 голов (2004-2010 годы).
    • Главное достижение в карьере – победа в Кубке УЕФА в 2005 году с ЦСКА.
    • В период с 2006 по 2011 год Красич провел 46 встреч за сборную Сербии, забил три гола.
    • Сейчас игрок находится без клуба. Ранее он расторг контракт с польской «Лехией», за которую выступал с 2015 года.

    Источник: Sporx

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.12.2018 21:38
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1298

      VikNMar 3 часа назад

      " Планирую занять руководящую должность в каком-нибудь клубе " - губа не дура ...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +702

      vovan55 3 часа назад

      эх, красич, что не только игрок красит команду, но и команда красит игрока... вот каламбурчик получился... а в цска ещё бы и играл...ну да каждый сам себе хозяин...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5234

      mialkov 3 часа назад

      Один из самых интересных игроков нашего чемпа. Удачи, Милош, спасибо за красивый футбол в твоем исполнении!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +821

      Bozigit 4 часа назад

      Хороший игрок

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3161

      3a zenit 5 часов назад

      хороший футболист.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    104813
    #2
    Zenit-84
    76201
    #3
    Андрей Ермошин
    67251
    #4
    Chernyi Lis
    65531
    #5
    DeMoN-FCMU
    62927
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru