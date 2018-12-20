Экс-игрок ЦСКА Красич близок к завершению карьеры. Сербу 34 года

" Планирую занять руководящую должность в каком-нибудь клубе " - губа не дура ...
Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич дал интервью Sporx, в котором поговорил о завершении карьеры. Футболисту 34 года.
«Близок к тому, чтобы завершить карьеру. Теперь хочу уделять больше времени семье. Планирую занять руководящую должность в каком-нибудь клубе», – сказал серб.
- Больше всего матчей за карьеру серб провел за ЦСКА – 150 игр в РПЛ, 26 голов (2004-2010 годы).
- Главное достижение в карьере – победа в Кубке УЕФА в 2005 году с ЦСКА.
- В период с 2006 по 2011 год Красич провел 46 встреч за сборную Сербии, забил три гола.
- Сейчас игрок находится без клуба. Ранее он расторг контракт с польской «Лехией», за которую выступал с 2015 года.