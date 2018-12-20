Экс-игрок ЦСКА Красич близок к завершению карьеры. Сербу 34 года

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич дал интервью Sporx, в котором поговорил о завершении карьеры. Футболисту 34 года.

«Близок к тому, чтобы завершить карьеру. Теперь хочу уделять больше времени семье. Планирую занять руководящую должность в каком-нибудь клубе», – сказал серб.