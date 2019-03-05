Красич: «Я завершил карьеру? Нет, об этом еще рано говорить»

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич сообщил, что все еще является действующим футболистом.

В декабре 34-летний серб заявил, что близок к завершению игровой карьеры.

«Я завершил карьеру? Нет, об этом ещe рано говорить. Если будут предложения до конца сезона, то я еще поиграю», – сказал Красич.