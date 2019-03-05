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    Красич: «Я завершил карьеру? Нет, об этом еще рано говорить»

    Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич сообщил, что все еще является действующим футболистом.

    В декабре 34-летний серб заявил, что близок к завершению игровой карьеры.

    «Я завершил карьеру? Нет, об этом ещe рано говорить. Если будут предложения до конца сезона, то я еще поиграю», – сказал Красич.

    • Красич играл за ЦСКА с 2004-го по 2010 год, дважды победив с армейцами в РПЛ и завоевав Кубок УЕФА-2005.
    • После этого хавбек выступал за «Ювентус», «Фенербахче», «Бастию» и польскую «Лехию». Последнюю Красич покинул в декабре 2018 года.
    • В настоящее время футболист находится в статусе свободного агента.

    Источник: «Чемпионат»

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    05.03.2019 17:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 5 марта 2019, 20:52

      Игрок был замечательный, вратарям немало огорчений принес.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5256

      Агасфер 5 марта 2019, 20:17

      А будут-ли,это вопрос!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 марта 2019, 19:24

      за юве тоже неплохо начинал.... смена тренера помешала

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Гамбулат 5 марта 2019, 18:54

      отличный игрок был ) помню в цска ..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 5 марта 2019, 18:02

      Помню за ЦСКА неплохо мячик гонял..

      5
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