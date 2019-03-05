Красич: «Я завершил карьеру? Нет, об этом еще рано говорить»

Игрок был замечательный, вратарям немало огорчений принес.
Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич сообщил, что все еще является действующим футболистом.
В декабре 34-летний серб заявил, что близок к завершению игровой карьеры.
«Я завершил карьеру? Нет, об этом ещe рано говорить. Если будут предложения до конца сезона, то я еще поиграю», – сказал Красич.
- Красич играл за ЦСКА с 2004-го по 2010 год, дважды победив с армейцами в РПЛ и завоевав Кубок УЕФА-2005.
- После этого хавбек выступал за «Ювентус», «Фенербахче», «Бастию» и польскую «Лехию». Последнюю Красич покинул в декабре 2018 года.
- В настоящее время футболист находится в статусе свободного агента.