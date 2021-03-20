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    Красич: «Готов вернуться в ЦСКА в любом качестве»

    Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич прокомментировал информацию о возможном возвращении в Россию. Серб готов.

    – Предположим, что Ивицу Олича назначат главным тренером. Вы готовы вернуться в ЦСКА вслед за ним?

    – Конечно. Шесть лучших лет своей карьеры я провел в ЦСКА. Если действительно в клубе думают об этом, то я невероятно счастлив. Я готов помогать ЦСКА в любом качестве, в любом амплуа. Как скаут, на административной должности – всe равно! Для меня любая работа в родном клубе будет хорошей. Но еще раз повторюсь, что пока говорить не о чем: официального предложения не было.

    • 36-летний Красич выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год.
    • С командой он выиграл 11 трофеев.
    • ЦСКА идет в РПЛ вне зоны еврокубков.

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    Источник: Metaratings

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    20.03.2021 21:34
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2936

      neim 2 минуты назад

      Поперли мухи на мед ... ))).

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5889

      житель СПб 2 часа назад

      Появился объект для захвата.... Народ для захвата готов!

      0
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