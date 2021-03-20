Красич: «Готов вернуться в ЦСКА в любом качестве»

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич прокомментировал информацию о возможном возвращении в Россию. Серб готов.

– Предположим, что Ивицу Олича назначат главным тренером. Вы готовы вернуться в ЦСКА вслед за ним?

– Конечно. Шесть лучших лет своей карьеры я провел в ЦСКА. Если действительно в клубе думают об этом, то я невероятно счастлив. Я готов помогать ЦСКА в любом качестве, в любом амплуа. Как скаут, на административной должности – всe равно! Для меня любая работа в родном клубе будет хорошей. Но еще раз повторюсь, что пока говорить не о чем: официального предложения не было.