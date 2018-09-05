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    Красич: «С Маркизио «Зенит» – безоговорочный фаворит РПЛ. Конкурентов нет»

    Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич поздравил «Зенит» с подписанием экс-хавбека «Ювентуса» Клаудио Маркизио. Серб считает, что теперь петербуржцы – главный претендент на победу в РПЛ.

    «Довольно неожиданная новость. Я же хорошо знаю Клаудио. Таких мастеров в нынешнем чемпионате России не было. Это икона «Ювентуса». Почти как Дель Пьеро. Я был удивлен, когда летом туринцы расторгли с Клаудио контракт. Да, он не мальчик. Но еще два-три года точно отыграет на самом высоком уровне.

    В общем, поздравляю «Зенит» с отличной покупкой. И Сереге Семаку привет. Мы вместе играли за ЦСКА. Теперь у него в команде есть футболист для решения самых серьезных задач. И в Премьер-лиге, и в Лиге Европы.

    Самое сильное качество Маркизио? Он был очень хорош в отборе. При этом играл чисто, без грязи. Для России такая аккуратная игра – редкость. У вас жесткий чемпионат. Ну и при развитии атаки из глубины Клаудио незаменим. Такой мастер способен быстро адаптироваться в любой команде. Он же прошел школу «Ювентуса».

    Думаю, теперь «Зенит» – безоговорочный фаворит золотой гонки в РПЛ. «Спартак» потерял Квинси Промеса, ЦСКА только формируется. Конкурентов нет», – сказал Красич.

    Источник: «Советский спорт»

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    05.09.2018 12:17
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +772

      FCTB 5 сентября 2018, 19:11

      Ни когда нежно говорить, что нет конкурентов. В том сезоне когда увидели трансферы Зенита тоже говорили, что нет конкурентов.
      Раздражают такие досрочные выводы. Пусть хоть первый круг завершится тогда уже можно что-то п*зд*ть.

      0
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      Рейтинг: +818

      Serjio82 5 сентября 2018, 18:12

      уже золотые медали готовит Фурсенко))

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 5 сентября 2018, 16:57

      И без Маркизио конкурентов не видно было.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 5 сентября 2018, 16:47

      Пока это просто лучшая замена "пингвинёнку"

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 5 сентября 2018, 15:52

      Ай да Милош..,взял и убил всю интригу!)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +981

      Чехов на Садовой 5 сентября 2018, 15:31

      Да не играть он приехал , а доигрывать. Из него Рональдо (и в лучшие времена) , как из дерьма пуля. А так - удачи ему.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 сентября 2018, 15:20

      ну прямо как ёлку новогоднюю хвалят такая сякая светит гирляндами Вот выйдет на поле тогда и убедимся что за мишура

      4
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    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 5 сентября 2018, 15:18

      В прошлом году тоже самое говорили

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +452

      тёска 5 сентября 2018, 14:44

      Российский жёсткий футбол его сломает

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 5 сентября 2018, 14:03

      С Крыховяком Локомотив - безоговорочный фаворит Лиги Чемпионов. Конкурентов нет.)

      3
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