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  • Красич: «С Маркизио «Зенит» – безоговорочный фаворит РПЛ. Конкурентов нет»

Красич: «С Маркизио «Зенит» – безоговорочный фаворит РПЛ. Конкурентов нет»

5 сентября 2018, 12:17
27

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич поздравил «Зенит» с подписанием экс-хавбека «Ювентуса» Клаудио Маркизио. Серб считает, что теперь петербуржцы – главный претендент на победу в РПЛ.

«Довольно неожиданная новость. Я же хорошо знаю Клаудио. Таких мастеров в нынешнем чемпионате России не было. Это икона «Ювентуса». Почти как Дель Пьеро. Я был удивлен, когда летом туринцы расторгли с Клаудио контракт. Да, он не мальчик. Но еще два-три года точно отыграет на самом высоком уровне.

В общем, поздравляю «Зенит» с отличной покупкой. И Сереге Семаку привет. Мы вместе играли за ЦСКА. Теперь у него в команде есть футболист для решения самых серьезных задач. И в Премьер-лиге, и в Лиге Европы.

Самое сильное качество Маркизио? Он был очень хорош в отборе. При этом играл чисто, без грязи. Для России такая аккуратная игра – редкость. У вас жесткий чемпионат. Ну и при развитии атаки из глубины Клаудио незаменим. Такой мастер способен быстро адаптироваться в любой команде. Он же прошел школу «Ювентуса».

Думаю, теперь «Зенит» – безоговорочный фаворит золотой гонки в РПЛ. «Спартак» потерял Квинси Промеса, ЦСКА только формируется. Конкурентов нет», – сказал Красич.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Красич Милош Маркизио Клаудио
Комментарии (27)
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VVM1964
1536139416
Наши поля и климатические условия способны творить чудеса и не с такими мастерами )))
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slavа0508
1536139513
Ну не надо говорить гоп....пока не перепрыгнул.....А пока из сильных команд Зенит сыграл только со Спартаком и сразу потеря очков...а впереди Локо.ЦСКА...Краснодар...
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piligrim1986
1536141214
ахахахаха)))0 ну конечно)))) ща все разом снимутся с чемпионата, а кто не снимется, будут сами себе голы забивать при одном его виде)))))) если б Маркизио был хоть немного еще топ, то остался бы в европе))))))
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anatolich72
1536141360
Цыплят по весне подсчетаем, что сейчас то языком молоть.
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Zenmaster
1536144898
Ещё играть и играть -- не нравятся мне такие громкие фразы !!!
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Антон bx14e
1536145395
С Крыховяком Локомотив - безоговорочный фаворит Лиги Чемпионов. Конкурентов нет.)
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Полная Канистра
1536150031
ну прямо как ёлку новогоднюю хвалят такая сякая светит гирляндами Вот выйдет на поле тогда и убедимся что за мишура
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rubinovyi2
1536151962
Ай да Милош..,взял и убил всю интригу!)))
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Grey33
1536155266
Пока это просто лучшая замена "пингвинёнку"
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Den Bull
1536155874
И без Маркизио конкурентов не видно было.
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