Красич: «С Маркизио «Зенит» – безоговорочный фаворит РПЛ. Конкурентов нет»

Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич поздравил «Зенит» с подписанием экс-хавбека «Ювентуса» Клаудио Маркизио. Серб считает, что теперь петербуржцы – главный претендент на победу в РПЛ.

«Довольно неожиданная новость. Я же хорошо знаю Клаудио. Таких мастеров в нынешнем чемпионате России не было. Это икона «Ювентуса». Почти как Дель Пьеро. Я был удивлен, когда летом туринцы расторгли с Клаудио контракт. Да, он не мальчик. Но еще два-три года точно отыграет на самом высоком уровне.

В общем, поздравляю «Зенит» с отличной покупкой. И Сереге Семаку привет. Мы вместе играли за ЦСКА. Теперь у него в команде есть футболист для решения самых серьезных задач. И в Премьер-лиге, и в Лиге Европы.

Самое сильное качество Маркизио? Он был очень хорош в отборе. При этом играл чисто, без грязи. Для России такая аккуратная игра – редкость. У вас жесткий чемпионат. Ну и при развитии атаки из глубины Клаудио незаменим. Такой мастер способен быстро адаптироваться в любой команде. Он же прошел школу «Ювентуса».

Думаю, теперь «Зенит» – безоговорочный фаворит золотой гонки в РПЛ. «Спартак» потерял Квинси Промеса, ЦСКА только формируется. Конкурентов нет», – сказал Красич.